陳怡蓉跟女兒大吵被撂狠話「想換媽媽」！　老公反應她傻眼：我錯了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人陳怡蓉於2016年和醫美名醫薛博仁結婚，夫妻倆育有一女，婚後的她不時會在社群分享家庭日常。8日迎來父親節，她與家人們出國旅行，在臉書上發文分享小插曲，透露自己與女兒吵架，尋求老公安慰，沒想到老公不但沒有安慰，還火上加油，讓她無奈直呼「找銀行客服安應該都比找他好」。

▲陳怡蓉分享旅行插曲。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）

陳怡蓉8日發文，曬出一系列在歐洲旅行的照片，提到適逢父親節，本應該好好幫老公慶祝，沒想到旅行期間卻發生了讓她「愛不起來」的小插曲。接著提及旅遊到德國時，似乎因為日日夜夜的貼身相處，與女兒的摩擦不斷，某次口角中，女兒竟然憤怒地對她說不想當她女兒「想換媽媽了」，讓她有些傷心。

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▲陳怡蓉跟老公抱怨，對方的反應讓她傻眼。（圖／翻攝自陳怡蓉臉書）

陳怡蓉事後找老公訴苦，想要尋求安慰，抱怨女兒想換媽媽，沒想到老公竟然雀躍地回答「那！那！那需要我的幫忙嗎？」讓陳怡蓉傻眼至極直呼「我錯了，找銀行客服安慰應該都比找他好」，知道老公只是開玩笑，因此她稱讚對方之餘也不忘吐槽「不抽煙、不喝酒、努力工作之餘就愛陪著Bambi（女兒）和我四處旅行，除了想幫女兒找新媽媽之外，他真的是個很好的爸爸與老公喔」。