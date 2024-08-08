分析林郁婷爭議「盜用公視畫面」　百萬YTR DK謝罪致歉：我知法犯法

記者劉宛欣／綜合報導

擁有破百萬訂閱人數的YouTube頻道「異色檔案」由DK經營，頻道經常深入探討時事議題以及轟動社會的事件，近日巴黎奧運賽事如火如荼地進行中，其中台灣女拳擊選手林郁婷的性別爭議更是討論焦點，DK日前針對該爭議深入解析，影片卻使用了公視製作的片段，他為此上傳新影片向公視致歉。

▲林郁婷事件延燒許久，仍有許多外國人誤會她的性別。（圖／路透）

DK於8月4日上傳了一部標題為「林郁婷事件的背後真相」的影片，片中有大約12秒的片段，不當使用了公視《新聞實驗室》的影片內容，DK自認的確侵權，列出了四大錯誤，第一「沒有經過公視《新聞實驗室》的同意，第二「沒有購買版權」，第三「沒有加註出處來源」，批評自己「心存僥倖、偷機取巧不當使用內容與影像」，第四則是該影片被抖音其他人盜走，他還氣得在Instagram發文譴責，讓他相當羞愧地說「但其實我本身也是一個盜片者，我根本就是雙標，一邊譴責他人、一邊盜用」，做自媒體很久了，不該犯這種錯誤。

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▲DK向公視致歉。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK透露在接到公視方面的通知後，他決定向所有的觀眾公開承認疏失，直言：「在影片截圖的當下，我就是一個偷竊者，罔顧他人辛苦製作影片的成果，直接奪取他人的智慧財產。」還提到自己曾製作影片指出他人過錯，如今自己犯錯，就應該要用一樣的標準處理，所以才決定拍片讓所有人知道並公開道歉，而他私下也已經在第一時間寫信向公視致歉，公視方面決定不追究。

雖然公視沒有要求他公開道歉，但DK仍表示「但是這樣一來我不就沒有受到任何懲罰嗎？我想到最大的懲罰，就是讓觀眾公開審視我的錯誤，所以才拍了這部影片，把我的錯誤透明化，讓所有人都知道我犯了惡劣的錯誤」，他還指出「那12秒之間，我等於是偷走公視的內容，當成商品販售，這已經不是道德瑕疵，也不是合理範圍使用，是犯法行為」。

DK表示希望觀眾可以原諒，但如果不能理解，他也接受退訂。至於改善的措施，他提出兩點，首先是往後製作影片「不再使用不法取得的內容」，第二是「如果在合理使用範圍內有引用，畫面一定要加註來源」，最後他不忘再次向公視致歉「對不起，很抱歉，我知法犯法，我不是誤用而是盜用，這件事情要被大家記住，我是一個盜片仔，今後我不會再犯這種低級、惡劣錯誤」。