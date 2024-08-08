林郁婷慘遭性別霸凌　黃宣心疼力挺：最好的反擊是靠實力證明

記者蔡琛儀／台北報導

黃宣近日首度接下手遊代言，今（8日）出席記者會，近日奧運話題正夯，有網友發現黃宣與甫拿下奧運拳擊銅牌的陳念琴有兄妹臉，且兩人都有阿美族血統，他今自己也笑說：「真的很像。」打趣說回去問媽媽是不是遠親；對於闖進金牌戰的拳擊選手林郁婷近日飽受各方霸凌，黃宣誇她非常厲害，力挺：「最好的反擊機會是不用多說，靠實力證明一切，進而展現個人價值。」

▲黃宣力挺林郁婷。（圖／奧瑞吉提供）

而他前陣子參加陸綜《歌手2024》，雖然受到極高關注和讚賞，但最終仍遭到淘汰，他樂觀表示，已經覺得是最好的安排，「我的目標是去分享音樂，不是為了名次，排名墊底還是會堅持想要分享自己喜歡的音樂，把所有東西，透過我的音樂語言分享給大家。」

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被問到是否有感受到節目黑幕？他說並沒有感覺到，也不在意投票：「重點是歌手分享了什麼音樂。」也說希望有機會能跟許鈞、袁婭維合作。

而他與經紀人Elsie去年底登記結婚，被關心婚宴進度，笑說雖然想辦，不過今年很難實現，因為接下來要忙新作品和巡演，目前也沒急著成為新手奶爸，「就自然發生，我自己是期待的，但一定不是最近。」本來就愛打電動的他，自爆曾因玩遊戲玩到太沉迷，還跟老婆下跪道歉，相當逗趣。