記者孟育民／台北報導

在社群擁有10萬粉絲的「默澄」，是一名模特兒、直播主，也是夢境解讀師，時常上節目分享專業知識。她日前錄製《新聞挖挖哇》談到對父親的愛恨情仇，坦言7歲時父母離婚，之後媽媽罹患精神疾病，她從小就承擔養家的責任，爸爸雖然偶爾會陪伴，但在最重要的時刻卻不聞不問，「跟親朋好友借錢，也跟爸爸借錢，甚至是學費，他都說他沒有錢。」最後媽媽輕生，爸爸連一通關心的電話都沒有，讓她講到一半忍不住落淚。

▲默澄落淚提到爸爸。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

默澄說，小時候爸爸假日都會陪她去游泳，每年過年也都會一起回奶奶家拿紅包，隨著她長大，對爸爸的記憶卻只剩下利益，「長大他有做保險，找我們都是簽名，不會到負擔，但就會覺得你真的有關心過我們嗎？」後來媽媽輕生，回憶過往她落淚說：「爸爸被通知要去醫院認屍，我媽媽輕生，我跟他去認屍之後，他就再也沒給過消息，媽媽的賓葬費是我跟妹妹還有阿嬤請阿姨湊出來的，他就是不聞不問。我們不需要你養我們，你從小也沒養過我們， 但我覺得他應該要關心我們。」

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▲▼默澄表示都沒收過爸爸的關心。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

默澄坦言目前跟爸爸已經完全斷聯，她曾怨恨過，因為長輩對著她說「妳知道妳媽把妳爸害得多慘」，她認為爸爸把責任全推給媽媽，甚至在節目上脫口「非常恨爸爸」，對此她也覺得自責：「全天下都知道我恨我爸爸，其實是很不應該的，但我心裡是愛他的，可能是太愛、太期待，才會講出這樣的話。我也有去打電話，也有去奶奶家那邊，我其實找不到他。」

▲▼默澄對爸爸說重話，從此父女斷聯。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

她接觸身心靈相關領域，漸漸理解爸爸當時的行為，希望可以聯繫上爸爸，「再重逢的話，我其實沒有抱過自己的父母，現在抱可能很尷尬，但至少可以聊聊天，我覺得不要有遺憾，爸爸還在，離婚是他們的事情，我們不應該這樣對爸爸。」