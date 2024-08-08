ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

媽媽輕生爸爸失去聯絡！默澄曾脫口「非常恨你」　落淚吐心聲：從沒抱過父母

記者孟育民／台北報導

在社群擁有10萬粉絲的「默澄」，是一名模特兒、直播主，也是夢境解讀師，時常上節目分享專業知識。她日前錄製《新聞挖挖哇》談到對父親的愛恨情仇，坦言7歲時父母離婚，之後媽媽罹患精神疾病，她從小就承擔養家的責任，爸爸雖然偶爾會陪伴，但在最重要的時刻卻不聞不問，「跟親朋好友借錢，也跟爸爸借錢，甚至是學費，他都說他沒有錢。」最後媽媽輕生，爸爸連一通關心的電話都沒有，讓她講到一半忍不住落淚。

▲▼默澄落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲默澄落淚提到爸爸。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

默澄說，小時候爸爸假日都會陪她去游泳，每年過年也都會一起回奶奶家拿紅包，隨著她長大，對爸爸的記憶卻只剩下利益，「長大他有做保險，找我們都是簽名，不會到負擔，但就會覺得你真的有關心過我們嗎？」後來媽媽輕生，回憶過往她落淚說：「爸爸被通知要去醫院認屍，我媽媽輕生，我跟他去認屍之後，他就再也沒給過消息，媽媽的賓葬費是我跟妹妹還有阿嬤請阿姨湊出來的，他就是不聞不問。我們不需要你養我們，你從小也沒養過我們， 但我覺得他應該要關心我們。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼默澄落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼默澄表示都沒收過爸爸的關心。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼默澄落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

默澄坦言目前跟爸爸已經完全斷聯，她曾怨恨過，因為長輩對著她說「妳知道妳媽把妳爸害得多慘」，她認為爸爸把責任全推給媽媽，甚至在節目上脫口「非常恨爸爸」，對此她也覺得自責：「全天下都知道我恨我爸爸，其實是很不應該的，但我心裡是愛他的，可能是太愛、太期待，才會講出這樣的話。我也有去打電話，也有去奶奶家那邊，我其實找不到他。」

▲▼默澄落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼默澄對爸爸說重話，從此父女斷聯。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼默澄落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

▲▼默澄落淚。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）

她接觸身心靈相關領域，漸漸理解爸爸當時的行為，希望可以聯繫上爸爸，「再重逢的話，我其實沒有抱過自己的父母，現在抱可能很尷尬，但至少可以聊聊天，我覺得不要有遺憾，爸爸還在，離婚是他們的事情，我們不應該這樣對爸爸。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

推薦閱讀

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

獨家／悲傷父親節　離婚協議被當廢紙　依依三月就被逐出前夫家

快訊／韓志旼死會了！甜蜜認愛差10歲姐弟戀　對象是大咖歌手

郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

默澄, 父親節

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YouTuber廚佛瑞德Fred當爸！　「父親節報喜」眼神充滿愛意
  2. 陳詩媛甜蜜接機王齊麟遭網攻！　經紀公司出面發聲：多給兩人一點空間
  3. 林郁婷慘遭性別霸凌　黃宣心疼力挺：最好的反擊是靠實力證明
  4. 英國明星Arthur Darvill領銜　音樂劇《Once曾經，愛是唯一》首度來台！
  5. 媽媽輕生爸爸失去聯絡！女星曾脫口「非常恨你」　落淚吐心結：從沒抱過父母
  6. 樂迷暴動！Official髭男dism要來台灣開唱　12月唱進台北小巨蛋
  7. BLACKPINK歡慶8周年合體了！　4女神切蛋糕許願：愛你們
  8. 請到楊烈出演MV　「沒有才能」揭他私下真實面
  9. 李立群抱怨難適應「台灣省」又濕又熱　抖音網友全讚：政治正確！
  10. 眼尖揪王齊麟、陳詩媛背包「超有愛1細節」　全嗨爆：太可愛

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366