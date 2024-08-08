男歌手爆「機場耍大牌」！硬要人幫拿包：我很紅　3線索被猜中身份

記者劉宜庭／綜合報導

演藝圈看似光鮮亮麗，但背後也藏著許多不為人知的內幕。男星韓騰緯（小韓）近日上節目爆料某名男歌手私下耍大牌、倚老賣老的行徑，直批「沒有同理心」，描述過程中提到對方3大特徵，意外被主持人沈玉琳猜出男歌手身分，但製作單位將名字消音處理，引發不少觀眾好奇瘋猜。

在節目《11點熱吵店》中，韓騰緯透露，之前曾做過某個天王的助理，曾跟著去大陸做直播帶貨，「他們就帶一些藝人、歌手，其中就有一個要紅也不怎麼紅的歌手，也出道滿久、老屁股那種，就是他常會一直話癆、說自己很紅。」

▲韓騰緯爆料某名男歌手在機場耍大牌。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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沈玉琳聽到這裡，心中似乎有了人選「應該知道是誰了吧，兩個關鍵，一個『要紅不紅』，另外一個『話癆』。」面對現場來賓提問「誰啊」，他接著暗示：「你覺得我們節目還有誰能夠被稱之為話癆。」他隨後進一步解釋，「話癆就是隨時會插話，他坐在另外一邊幫忙主持。」

韓騰緯接著描述該名男歌手的惡行，「反正那時候一下飛機，他就馬上喊住我，我那時候其實很急、我要去追天王，因為我們坐的是經濟艙、他坐商務艙，我要馬上去追。」然而，該名男歌手當下把他叫住說：「小韓，等一下行李就交給你了，年輕累一點不會怎麼樣吧？對不對？」

雖然男歌手行李很重，但韓騰緯當時心想算了，「隔天我們要從酒店要去機場，我們在樓下等，我右手邊就是我跟天王的行李箱，後面是我自己背包，前面是天王的背包，那我左手是要隨時聯絡天王的，要隨時拿手機去Check行程。」

結果，這時候該名男歌手走下來，直接把包包掛在韓騰緯拿著手機的左手臂上說，「你手空了嘛，那你幫我拿一下，不會怎麼樣吧，對不對？」韓騰緯坦言：「我當場傻眼，欸！我等一下還要幫你們拿全部人的護照去做check in，然後你現在又這樣子叫我幫他拿包包。」

▲沈玉琳猜中男歌手姓名，播出時被消音。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

聽見該名男歌手說「啊～沒關係啦，反正，我就比大家紅嘛，不會怎麼樣啊。」韓騰緯再度傻眼，「怎麼有人可以就是又大頭又倚老賣老？」一番言論一出，立刻掀起全場驚訝聲，Melody質疑「有人會講這樣子的話嗎？」

沈玉琳這時跳出來：「這個事情要平衡報導，因為我常年觀察談話節目，經常有時候說來賓一面之詞，大家輿論整個排山倒海，就相信他的，信以為真，所以我們總是希望，有爭議性的話題，要讓當事人可以平反、也說一下，他沒來現場，不過可以透過VCR。」

「來，我們來看XXX（消音）你的VCR。」雖然並非真的有影片，但沈玉琳似乎說中了該名男歌手姓名，頓時讓韓騰緯笑翻。韓騰緯隨後也替該名男歌手平反：「工作以外，他其實人是好的。」此話一出，形同證實沈玉琳猜中男歌手身分，令Melody驚呼「你很會猜欸！你就猜對了！哥怎麼這麼厲害！」

對此，沈玉琳分析，會猜中原因是韓騰緯給出許多特徵，包括「上海跟帶貨直播」、「天王簽的藝人」跟「話癆」，對此，小韓則說，自己本來也沒有想藏，「他其實私下人是好的，但就是工作上，有時候會擺一些架子，我就是有點看不太懂這樣，沒必要，我手已經超級多東西了。」

除了認為對方缺乏同理心，韓騰緯也進一步分享，「那時候我要幫大家趕那個機票，天王其實就會說『那個包包我自己來背就好了』」，但男歌手卻是完全相反的舉動，「他就是看到我手滿了還塞，我就不懂，真的不懂。」