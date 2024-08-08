快訊／吳鳳首發聲：實在很難過！私訊遭灌爆「不要想賺台灣人的錢」

記者陳芊秀／綜合報導

台灣拳擊選手林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級4強賽中，以5比0完勝土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），賽後對方比出「雙X」手勢，大批網友遷怒批評吳鳳「滾回土耳其」。而吳鳳親上火線發聲：「這種網路霸凌的行為真的沒有比較高尚」。

▲奧運賽場土耳其女拳擊選手比X，吳鳳臉書被出征。（圖／翻攝自臉書）

吳鳳表示，林郁婷獲勝自己也很開心，凌晨3點就特別起床看比賽，沒想到賽後土耳其選手竟然比「X」，隨後開始面對一些人的攻擊。他反問：「土耳其選手的個人行為跟我有什麼關係？」他單純喜歡奧運精神，熱情支持選手，「我當然知道這些留言不代表所有的台灣人，但是這種網路霸凌的行為真的沒有比較高尚」。

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最後吳鳳強調自己擁有台灣的身分證，在台灣已經18年，有工作、家庭很多精采的回憶，很努力要加強土耳其跟台灣之間的友誼，文章提及「一個選手自己的個人行為，不會影響我們的關係」、「台灣也是我的家」，會繼續愛台灣。

同時吳鳳也曝光私訊，網友傳私訊痛斥土耳其選手一點風度都沒有，情緒憤怒寫下「要不要回去你的土耳其，不要再想賺台灣人的錢！」

▲吳鳳曝光遭嗆聲私訊「不要再想賺台灣人的錢」。（圖／翻攝自臉書）



【吳鳳臉書全文】

林郁婷贏了我也很開心！今天凌晨3點也特別起床看比賽。但是沒想到比賽結束後，土耳其選手竟比「X」！結果一些人出來開始攻擊我說：滾回去土耳其！

請問土耳其選手的個人行為跟我有什麼關係？我單純喜歡奧運的精神，熱情的支持林郁婷，就這麼的簡單。現在有人私訊或者各個地方留言霸凌我，實在很難過！我當然知道這些留言不代表所有的台灣人，但是這種網路霸凌的行為真的沒有比較高尚

我有台灣的身分證，在台灣快要18年，有家庭，有工作跟許多精彩回憶。而且我很認真在土耳其幫台灣宣傳，很努力想要加強土耳其跟台灣之間的友誼。一個選手自己的個人行為，不會影響我們的關係



很希望林郁婷繼續加油，拿到金牌，所有奧運選手一樣加油！不管有人寫什麼，我就做心裡想要做的事。台灣也是我的家。我還是會繼續愛台灣，珍惜這塊土地