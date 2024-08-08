雷嘉汭助攻閨蜜追學弟！　「結局GG」嘆：發誓不再亂牽線

記者黃庠棻／台北報導

青春校園愛情喜劇《讓我看見你是誰》集結新一代亮眼新星，由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演，故事圍繞友情、初戀及自我認同元素，即將於8月30日播出。日前正式預告曝光，雷嘉汭再度挑戰外籍角色，飾演活潑外向又陽光的越南新住民二代，不僅暗戀校草黃信赫，還出現滿滿粉紅泡泡的畫面，喚醒不少人青澀校園回憶。

▲《讓我看見你是誰》由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演。（圖／CATCHPLAY+提供）

由於10日就是七夕情人節，今（8）日《讓我看見你是誰》曝光主演5人特別錄製的「七夕情話挑戰」，眾星青澀可愛模樣令人會心一笑；提及學生時期的戀愛經驗，雷嘉汭透露，以前曾幫好友和學弟牽線過，但後來不太順利，她坦言「因為那一次經驗，覺得有時候選擇暗戀還是比較美好，就發誓這輩子不再幫別人亂牽線」，不過她也把朋友為愛苦惱的模樣，放入此次詮釋張仰仰這個角色當中。

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▲《讓我看見你是誰》由詹懷雲、雷嘉汭、黃信赫、鄭宇恩、金東昱主演。（圖／CATCHPLAY+提供）

《讓我看見你是誰》除了呈現初戀令人怦然心動的情節，雷嘉汭劇中和無話不談的好友鄭宇恩，透過交換日記傾訴各種青春煩惱，也趁高中分班前留下種種珍貴的青春回憶。

▲雷嘉汭和鄭宇恩飾演閨蜜。（圖／CATCHPLAY+提供）

戲外雷嘉汭也曾在國中玩過交換日記，甚至和劇中的日記本十分相似，她透露「國中時候有一本旁邊有按壓式密碼鎖的筆記本，滿像劇中張仰仰和葉筱茼交換的日記本，當時密碼還是自己跟朋友生日結合的數字。」不僅玩過交換日記，國中的她還很喜歡買花俏的信紙，折成愛心形狀和別班同學交換。

▲雷嘉汭在劇裡有亮眼表現。（圖／CATCHPLAY+提供）

雷嘉汭進一步提到「雖然都是內容很普通的信，但我國中三年的回憶幾乎都寫在上面，而且我很喜歡收到手寫信，覺得比手機訊息更有溫度，所以我後來把人家寫給我的信，都保存在一個鐵盒中留到現在，至今仍是我非常珍藏的回憶」。