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王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

記者田暐瑋／綜合報導

台灣「羽球男雙」金牌王齊麟7日一早歸國，女友「十元」陳詩媛驚喜現身機場接機，2人從早放閃到晚，卻也引來酸民攻擊女方沾光，王齊麟8日一早展開「海巡」，對於女友被砲轟一事仍相當難過，直言：「他們的留言真的有點過分。」但至今仍未口出惡言，雞排妹發聲讚他身為國手，做到了給另一半滿滿安全感，很值得情侶們學習。

▲王齊麟奪首勝，女友前2天才放閃應援。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）

▲王齊麟和陳詩媛戀情甜蜜。（圖／翻攝自陳詩媛、王齊麟IG）

看到陳詩媛被網攻，王齊麟自責繼續放閃會害女友被罵，「都是十元被攻擊，我會難過。」還PO出了一個心碎符號，接著表示：「他們（酸民）有點過分。」對於被稱讚沒有爆氣回嗆酸民，王齊麟也吐露心中想法：「不用血流成河。」再度展現超高EQ。

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▲鄭家純大讚王齊麟是模範。（圖／翻攝自Threads、鄭家純臉書）

▲王齊麟坦言看到女友被攻擊很難過。（圖／翻攝自Threads）

鄭家純也對王齊麟的護愛行為表示讚賞，直言王齊麟所展現的不僅是對伴侶的支持，更是一種高情商的示範，「如果在親密關係中對自己有點沒自信，一定要好好去他的Threads回覆頁面學習，什麼是提供滿滿的情緒價值。」認為愛不僅僅是時間的共享，而是要讓對方感受到被愛和珍惜。

鄭家純進一步提到，對於忙碌的運動員來說，難以時常陪伴在伴侶身旁，因此透過情緒支持來彌補尤為重要，讚揚王齊麟在這方面做了很好的示範，「他為大家正確示範，如果不能常陪伴在左右，可以提供情緒價值，讓女友感受到被珍惜、呵護、疼愛。」

▲鄭家純現身《小明星大跟班》攝影棚錄影。（圖／翻攝自鄭家純臉書）

▲鄭家純大讚王齊麟是模範。（圖／翻攝自Threads、鄭家純臉書）

▲鄭家純大讚王齊麟是模範。（圖／翻攝自鄭家純臉書）


 

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