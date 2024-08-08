ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李千娜「停餵母乳」哭了！　孕期臥床+產後肌腱炎…難過吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

藝人李千娜3月生下兒子「Yellow」，8日發文「正式跟母奶告別，很難過的哭了」。她從懷孕到生產經歷了不少困難，包括孕期不適，以及剖腹產後的肌腱炎等，真實心聲也釣出老公黃尚禾告白。

▲▼李千娜隔1年踏進健身房運動。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲李千娜孕期不適臥床，產後有肌腱炎，今正式告別母乳，難過地哭了。（圖／翻攝自IG／李千娜）

李千娜表示，當決定與母奶告別的時候，感到非常難過並哭了出來，「不是因為辛苦，是不能再給予寶寶更多」。她在這個期間，往往有許多人會說不要有壓力，不要自責，坦言「當下真的會陷在憂鬱裡」，然而，每當看到寶寶每天都有不同的變化和成長，就覺得所有的辛苦都值得了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李千娜隔1年踏進健身房運動。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲李千娜難過告別餵母乳：「不是因為辛苦，是不能再給予寶寶更多。」（圖／翻攝自IG／李千娜）

相隔快一年終於踏進健身房，李千娜回想孕期不適一直餵床，又經歷剖腹生產，隨後又患肌腱炎（俗稱：媽媽手），這段時間奶瓶、兒子不離身邊，而不是手機。她鼓勵自己好好運動、讓自己開心，維持美麗的樣子，曬出一連串照片，還有一家三口手玩剪刀石頭布的合照，令人直呼可愛，老公黃尚禾也留言：「辛苦了！love you！」

▲▼李千娜隔1年踏進健身房運動。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲李千娜隔1年踏進健身房，正能量給自己打氣。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲▼李千娜隔1年踏進健身房運動。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲李千娜曬一家三口超萌合照。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲▼李千娜隔1年踏進健身房運動。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲黃尚禾留言告白李千娜。（圖／翻攝自IG／李千娜）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

推薦閱讀

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

黑澀會美眉爆賣假包　余皓然昔幫宣傳痛心「貪念破壞信任」

黑澀會美眉爆賣假包　余皓然昔幫宣傳痛心「貪念破壞信任」

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭

王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學

J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

BTS經紀公司深夜再道歉！　解釋SUGA說法不同警方：是我們誤判

起底陳詩媛！6歲就出道「曾是AKB48姊妺團成員」　交往王齊麟內幕曝

李妍瑾直播帶貨現場穿脫　私密部位太明顯網驚呆：看見那裡了

陳詩媛接機被罵太高調！王齊麟17字護愛反擊超Man　「她被我強制接機」

漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆

土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李千娜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳詩媛演過《愛殺17》！雙胞姊妹扮張韶涵童年…甜美顏值變啦啦隊女神
  2. 王齊麟難過再發聲：真的有點過分！　1舉動被讚「男友模範」：一定要學
  3. 李千娜「停餵母乳」哭了！　孕期臥床+產後肌腱炎…難過吐心聲
  4. 土耳其拳手比X嗆林郁婷「吳鳳衰被出征」！粉專怒遭洗版　網兩派掀戰
  5. 陳詩媛接機遭網攻「私下狀態曝光」惹心疼！　3隊友氣炸開戰：太荒唐了
  6. 蔡阿嘎說溜嘴「被蘿拉詐騙總金額」！　網一聽傻了：果然是冤大頭
  7. 遭疑嫖娼！陸星戴向宇工作全喊停　17年形象被害慘…網揪1關鍵信他
  8. 林郁婷被欺負！女視帝陳亞蘭不忍發聲：我們是妳後盾　超暖181字網讚爆
  9. 小孟老師／8月8日星座運勢　父親節！雙子座「賺錢機運旺」
  10. 漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366