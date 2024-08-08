李千娜「停餵母乳」哭了！　孕期臥床+產後肌腱炎…難過吐心聲

記者陳芊秀／綜合報導

藝人李千娜3月生下兒子「Yellow」，8日發文「正式跟母奶告別，很難過的哭了」。她從懷孕到生產經歷了不少困難，包括孕期不適，以及剖腹產後的肌腱炎等，真實心聲也釣出老公黃尚禾告白。

▲李千娜孕期不適臥床，產後有肌腱炎，今正式告別母乳，難過地哭了。（圖／翻攝自IG／李千娜）

李千娜表示，當決定與母奶告別的時候，感到非常難過並哭了出來，「不是因為辛苦，是不能再給予寶寶更多」。她在這個期間，往往有許多人會說不要有壓力，不要自責，坦言「當下真的會陷在憂鬱裡」，然而，每當看到寶寶每天都有不同的變化和成長，就覺得所有的辛苦都值得了。

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▲李千娜難過告別餵母乳：「不是因為辛苦，是不能再給予寶寶更多。」（圖／翻攝自IG／李千娜）

相隔快一年終於踏進健身房，李千娜回想孕期不適一直餵床，又經歷剖腹生產，隨後又患肌腱炎（俗稱：媽媽手），這段時間奶瓶、兒子不離身邊，而不是手機。她鼓勵自己好好運動、讓自己開心，維持美麗的樣子，曬出一連串照片，還有一家三口手玩剪刀石頭布的合照，令人直呼可愛，老公黃尚禾也留言：「辛苦了！love you！」

▲李千娜隔1年踏進健身房，正能量給自己打氣。（圖／翻攝自IG／李千娜）

▲李千娜曬一家三口超萌合照。（圖／翻攝自IG／李千娜）



▲黃尚禾留言告白李千娜。（圖／翻攝自IG／李千娜）