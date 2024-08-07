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黃鐙輝新戲被誤判殺人罪！　律師莊凱勛「同年同月同日生」拯救他

記者黃庠棻／台北報導

最新台語律政劇《無罪推定》今（7）日舉行開播記者會。由張晉榮導演，編劇林珮瑜、林佳萱、葛文琪，以及製作人林木榮、陳思宇組成的金牌製作團隊，攜手金鐘視帝莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰、楊小黎、黃鐙輝、呂雪鳳等實力派演員，卡司一字排開相當厲害。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台）

▲《無罪推定》舉辦開播記者會。（圖／華視、公視台語台）

《無罪推定》描述人權律師莊凱勛與蔡黃汝、鍾承翰共同努力，力圖拯救被誤判為殺人犯的黃鐙輝，呈現一個關於正義與偏見、歷時16年的血淚交織故事。片中展示了在現代社會中，律師們如何在面對重重壓力與挑戰的情況下，堅持正義，為無辜者發聲，隨著劇情的推進，觀眾將見證角色們在困境中成長，展現出「不放棄」的精神，努力揭開真相，打破偏見與不公。

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▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台）

▲《無罪推定》集結多名實力派演員。（圖／華視、公視台語台）

此外，飾演黃鐙輝母親的呂雪鳳，在面對兒子冤屈入獄的情況下，如何鼓起勇氣，奔走於監獄、法院與日常生活之間，也是後續劇情的一大看點。《無罪推定》究竟會發展出多麼糾結又虐心的故事情節，令人期待不已。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台）

▲呂雪鳳飾演黃鐙輝的媽媽。（圖／華視、公視台語台）

提到這部戲壓力最大的問題，蔡黃汝笑說「當然是講台語」可愛反應讓現場笑聲不斷，雖然身為台語苦手，但透過不斷努力，讓眾人讚賞「完全不像是第一次演台語劇」。莊凱勛則提到，現實中的他與黃鐙輝是同年同月同日生，因此在戲裡救援的過程中「很像是在拯救我自己。」

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台）

▲蔡黃汝認為台語對她來說最困難。（圖／華視、公視台語台）

呂雪鳳在受訪的過程中表示「下筆千斤重，筆尖戳死人」，深刻希望大家都能夠以同理心看待每個人，讓黃鐙輝和鍾承翰也深有同感，說道「要有同理心」，很多事情連法律都無法斷論，真的要去查證了解後才能下結論。楊小黎也指出，希望讓大家在法律面前感受到平等與尊嚴，在法律之前，還有溫暖與愛。

▲《無罪推定》。（圖／華視、公視台語台）

▲《無罪推定》集結多名實力派演員。（圖／華視、公視台語台）

談及這部戲的挑戰，導演張晉榮苦笑稱「當然是台語最困難」，因為要如何將法律條文、法院攻防的過程以台語原汁原味呈現，需要做大量的田野調查，像是法庭的出席旁聽、訪問法學工作者、律師朋友們的支援及文獻的搜尋。

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莊凱勛, 黃鐙輝, 無罪推定

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