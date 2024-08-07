記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星王麗坤因出演《美人心計》打開知名度，2020年還曾參加《乘風破浪的姐姐》。她於去年被爆出秘婚的富商老公涉嫌詐欺，掀起一陣熱議，而如今該案正式開庭審理，也傳出她已經找好律師準備切割男方。

▲王麗坤在2019年曾被爆秘婚富商。（圖／翻攝自微博／王麗坤工作室）

王麗坤在2019年曾被拍到和富商詹男到民政局，疑似辦理結婚登記，但當時她發文表示：「大家比我著急，還沒，稍安勿躁哈。」否認結婚。而詹男在去年涉嫌詐騙遭逮，同時傳出王麗坤因涉收受違法豪車、豪宅等，也被帶走調查，對此，女方工作室澄清絕無涉及任何違法行為，但並未提到婚姻狀況。

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就在近日，詹男詐騙案正式開庭審理，7日也流出一段疑為被害人聯絡詹男母親的錄音檔。錄音檔中，詹母強調自己真的沒錢，「我但凡有錢，我會給他（詹男）找律師，找個好律師。」此時，旁人問說：「王麗坤不是給他找了個律師嗎？」詹母回道：「王麗坤找一個主要可能還是以給她辦離婚為主吧。」間接證實了王麗坤的已婚身份。

▲▼詹男母親的錄音檔被流出。（圖／翻攝自微博）

此前，詹男被爆詐騙了10億人民幣，花在王麗坤身上的錢幾乎都是贓款，導致女方也被警方帶回調查，一度遭廠商切割。不過，王麗坤如今已正常回歸工作，對於被爆辦理離婚一事則暫未做出回應。