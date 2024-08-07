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J.K.羅琳轟林郁婷「漫威男星怒開罵」！轟：不喜歡她　萬人按讚力挺

記者田暐瑋／綜合報導

「台灣女拳王」林郁婷的性別遭《哈利波特》作者J.K.羅琳影射攻擊，引發全球關注，連演過漫威電影的華裔男星劉思慕也看不下去，發文回應J.K.羅琳的言論，「我非常不喜歡她現在的樣子。」

外送用▲台灣拳后林郁婷被JK羅琳質疑性別。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣拳后林郁婷被J.K.羅琳質疑性別。（圖／達志影像／美聯社）

劉思慕曾演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅，對於近日在國際間鬧得沸沸揚揚的林郁婷性別爭議，他6日在外媒《Buzzfeed》一篇Threads「你曾經是哪位名人的粉絲，但現在不再喜歡了，為什麼？」底下回應，「我真的無法接受J.K.羅琳在網上的言論，網路經常過於草率地下結論，對那些不應受到這種待遇的人進行攻擊……但她一再重申一些非常危險的反跨性別言論，這真的影響到了我生活中包括親密朋友在內的人。所以，我愛哈利波特，我討厭網路欺凌，但我非常不喜歡她現在的模樣。」

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▲劉思慕轟J.K.羅琳。（圖／翻攝自Threads）

▲劉思慕轟J.K.羅琳。（圖／翻攝自Threads）

劉思慕的回應目前累積萬人按讚，許多人紛紛贊同他的看法。林郁婷遭抹黑性別，國際拳總（IBA）5日召開記者會，卻全程「鬼打牆」，對性別爭議依舊沒給出相關檢測報告內容，中華奧會已委請律師發出警告信函給國際拳總，對此，林郁婷也發聲感謝大家的關心和祝福，強調現在也是用平靜的心情，來備戰接下來的賽事。

劉思慕確診。（圖／翻攝自Instagram／simuliu）

▲劉思慕。（圖／翻攝自Instagram／simuliu）

林郁婷日前打進4強保底銅牌後，落淚感謝台灣國人在背後支持她，台灣時間8日凌晨3點30分將與土耳其選手卡拉曼爭搶金牌戰門票，卡拉曼雖不是教練曾自強原本沙盤推演的4強對手，不過林郁婷狀態極佳，在遭到莫須有指控下仍扛住壓力，在擂台上一路過關斬將。

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