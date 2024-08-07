陳怡叡曾爆熱戀王齊麟！開保時捷新車「多次甜蜜接送」　超狂情史起底

▲身材高挑有料的Yuri，是許多男粉的夢中情人。（圖／翻攝自陳怡叡IG）

圖文／CTWANT

回顧陳怡叡（Yuri）的緋聞，除了時報周刊CTWANT曾直擊她與春風、邱宇辰（毛弟）和于成炘互動密切之外，她和奧運金牌羽球國手王齊麟也曾往來頻繁，男方多次被本刊目擊溫馨接送Yuri。不過，當時Yuri因參賽《全明星運動會4》也經常隊友于成炘一起外出，交友相當廣泛。

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▲Yuri與王齊麟因《全明星運動會4》節目結緣，當時男方不只教她打羽球，兩人還用同款球拍。（圖／取自全明星運動會紅隊IG）

Yuri在參賽《全明星運動會4》時，因有王齊麟指導羽球與其結緣。當時從女方的IG精選動態中，可以找到2人一起拍攝的畫面，上面還特別標註了2022.9.26，為這段緣分留下美好的紀錄，文中的一段：「在看到齊麟開封他今天收到的全新球拍借我的時候...。」從王齊麟願意借出全新的球拍，可見女方在他心中也有一定的分量。而在紅隊的IG中，2022年11月4日也有他們在練習時留下的畫面，其中，男女雙方手持的球拍都是黃色握把，明顯是同一對的球拍，顯見2人好交情。

▲前年12月30日晚間，Yuri在結束演出活動後王齊麟開車去接她，她也以相當熟練地坐進副駕駛座，接著車子直驅Yuri當時所住的台北市大安區某社區。（圖／本刊攝影組）

2022年11月30日晚間7點半，Yuri結束《全明星運動會4》的錄影工作，和一名女子走出泰山體育館，只見Yuri剛接完電話，王齊麟的黑色賓士便出現，並接走2人；同年12月30日，王齊麟在臉書貼文展示新買的白色保時捷運動休旅車，巧的是，當晚7點50分，Yuri在結束演出活動後，便有同款同色的車來接，車號數字沒有意外地與王齊麟的車號相同。看來王齊麟當時入手新車的重要任務便是接Yuri收工，而女方也以相當熟練地坐進副駕駛座，接著車子直驅Yuri當時所住的台北市大安區某社區。

▲王齊麟去年底開心曬照宣布買新車，晚上便開著新車到南港接Yuri下班，看來王齊麟入手新車的重要任務便是溫馨接送Yuri。（圖／翻攝自王齊麟臉書）

▲在參加《全明星運動會4》期間，Yuri跟于成炘交情好，同時期王齊麟也會開車去接她。（圖／本刊攝影組）

5天後，本刊早上才目擊Yuri帶剛恢復單身的于成炘回家，期間于成炘不僅伸手撫女方的左肩及背部，還獨留在Yuri當時的租屋處，可見交情不一般。不過，當天下午4點55分，于成炘開車將Yuri與疑似是她妹妹的女子載回家後，Yuri一下車便與2人告別，出社區隨即又坐進王齊麟駕駛的保時捷新車，十分忙碌。

不過後來隨著王齊麟前往東南亞五國參加公開賽，Yuri人到美國表演；2023年6月台北羽球公開賽期間，也都未見2人再碰面，Yuri更因工作緣故到日本，返台後又到韓國旅遊。而王齊麟則出發加拿大參加比賽。2人彷彿牛郎與織女般，想聚在一起都難，之後半路殺出春風這個程咬金，王齊麟溫馨送情的畫面成為絕響，如今王齊麟與同為樂天啦啦隊女孩的陳詩媛打得火熱，大方在鏡頭前上演求婚預演畫面，日前與李洋二度勇奪奧運金牌，王齊麟也被廣大粉絲拱要他趕快娶陳詩媛進門，感情事業兩得意。

▲王齊麟現在與同為樂天女孩的陳詩媛交往，還稱在奧運金牌賽後要與女友求婚。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

妙的是日前Yuri出席活動，被問到前緋聞男友王齊麟在巴黎奧運創下佳績，她不避嫌公開加油，直喊：「他們超厲害的！」好不容易接到商演的Yuri話都還沒說完就被現場工作人員硬是帶走。而羽球金牌戰當晚，人在泰國的Yuri也在限動分享王齊麟奪金畫面，跟所有的台灣人一樣感動想哭。

▲奧運羽球金牌戰當晚，王齊麟與李洋奪冠時，Yuri也在限動分享感人畫面。（圖／翻攝自陳怡叡IG）

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