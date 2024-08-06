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手握3節目！吳宗憲驚爆請辭《小明星大跟班》　有意找歐漢聲接棒

記者孟育民／台北報導

《小明星大跟班》今（6日）開棚錄影，吳姍儒因為生產找來歐漢聲代班，吳宗憲自爆如果歐漢聲代班表現不錯，有意將主持棒交給歐漢聲，「想交棒很久了，已經跟電視台持續溝通很久，友台那邊也已經請辭兩年多，他們找不到適當的人選，幾年來我這個位置也是無人能出其右，我這邊也很難以太過唐突，沒想到中天最體貼我，幫我找到了。」

▲▼吳宗憲 歐漢聲 小明星大跟班 錄影媒體探班。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲有意找歐漢聲接棒《小明星大跟班》。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲手握3主持棒，包括《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》，深受觀眾喜愛，如今他有意請辭《小明星大跟班》，希望可以把主持棒交給歐漢聲，「他各方面都很好，多年來困擾他多年家庭的問題，也曝光在陽光下，處理的清清楚楚，現在生活也很好，可以全心全力為觀眾服務。」他透露《綜藝大熱門》已經請辭兩年多，但都沒成功，未來希望有更多心力研發產品。

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▲▼吳宗憲 歐漢聲 小明星大跟班 錄影媒體探班。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲如今經營副業有成，希望有更多時間花在別的地方上。（圖／記者屠惠剛攝）

吳宗憲說自己隨時都可以放掉節目，「說了分手立刻轉身走！」至於吳姍儒是否會願意，他則笑說：「她也跟佼佼一起搭檔，還一起拿金鐘獎，可以的！」歐漢聲突然接下重任，直言壓力很大，「現在這麼凶險的環境要帶給大家滿意的東西有難度，除了精進自己沒有別的辦法，然後提攜後輩也是我現在要做的，我才知道現在演藝圈有很多斷層，新生代要如何綻放光芒，我們一定要有收視率。」

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吳宗憲, 小明星大跟班, 歐漢聲, 吳姍儒, 請辭

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