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鄭中基突退出演藝圈！原因曝光「認罹憂鬱症+酗酒成癮」將赴美治療

記者蔡琛儀／綜合報導

香港歌手鄭中基即將在9月28日於高雄巨蛋開唱，沒想到日前他突然在臉書上發文：「因個人情緒及健康問題，決定高雄演唱會後離開，好作休息，多謝大家一路支持。」並宣布開除經紀人何慶湘，由於原因不明，引發各界議論紛紛，稍早鄭中基再度發文，表示自己再度因酗酒問題，高雄演唱會結束後要前往美國接受戒酒治療。

▲▼鄭中基演唱會後訪-鄭中基。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭中基。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

鄭中基發文表示，大家平常看他總是嘻嘻哈哈，但多年來卻是不善面對壓力的人。他自揭2000年曾因酒醉在飛機鬧事，讓許多人失望，他下定決心戒酒，又突然提到當年和阿Sa的短命婚，「這段婚姻讓我很不開心，也好好反省過自己的問題。」直到遇到現任太太余思敏，組織了家庭、生了兩個小孩，讓他覺得很幸福。

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不過鄭中基說，現在自己面對壓力仍然不擅處理，發現自己的問題依然沒有解決，讓家人很失望，在朋友建議下去看了醫生，被診斷罹患憂鬱症，但他並未遵照醫囑，反而又選擇開始喝酒逃避現實，壓力最終爆炸，讓他覺得非常對不起老婆和女兒。

因此鄭中基宣布完成手上的工作後，老婆要陪他去美國的戒酒中心接受治療，「都50幾歲了，我要去搞清楚怎樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望回來之後可以做一個更好的自己。」也宣示會用時間和行動去證明會努力做好丈夫、爸爸與鄭中基的決心。

鄭中基臉書全文：

大家好。 早前我發咗一個關於我公司同埋我健康嘅聲明，引起咗好多朋友嘅關心亦引起好多嘅猜測。基於公司嘅事情係會如常運作，希望可以好好咁處理再次交代，唔想影響太多人。

今日我想講一下我自己嘅問題。大家平時見到我大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，表面上好似無嘢咁。其實咁多年黎我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。仲記得2000年我因為喺飛機醉酒鬧事，引致好多我嘅fans失望，仲有影響到我嘅家人，後來我決心戒咗酒，想要做一個清醒嘅人。之後喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。

直到我遇到我太太余思敏小姐，係佢令我覺得我要走入另一個人生階段嘅人。我哋一起組織咗一個家庭，有兩個小朋友，喺一件好幸福嘅事。

但當面對壓力、面對工作、面對人嘅時候，原來我自己嘅問題係無徹底解決到，好多嘢我都未能做到好好去溝通，好多嘢我都無處理好，令家人失望。 喺搞笑、娛樂大家嘅背後，係朋建議下去咗睇醫生，發現咗有抑鬱症，當時靠食藥控制，然而我再次做咁個錯誤決定，選擇咗飲酒去逃避現實，太太都有同我講，我係自己呃自己。壓力終爆煲，用咗呢幾日時間好好反省自己，工作忙唔係藉口，唔識溝通就要去學識溝通，我覺得好對唔住我屋企人，尤其是我太太同仔女，對唔住！ 我會用時間同行動去證明我會努力做好丈夫、爸爸同鄭中基既呢個決心。

接下來我要去解決自己同公司嘅問題，我完成手上嘅工作後，太太會陪我去美國參加戒酒中心嘅療程，都50幾歲嘞，我要去諗清楚點樣去面對自己，然後先可以面對大家，我希望返黎之後可以做一個更好嘅自己。

呢幾日佔用咗大家嘅時間同埋媒體版面，好對唔住，我希望自己嘅問題真係可以自己去解決，多謝。

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