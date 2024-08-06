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羅嘉翎奧運出戰倒數「怕大家忘記」！　湧10萬人按讚打氣：怎麼可能

記者黃皓瑋／綜合報導

22歲的跆拳道國手羅嘉翎，曾於東京奧運獲得銅牌佳績，亮麗外型也讓她獲封「國民女友」。即將站上巴黎奧運賽場的她，昨（5日）發文直呼怕大家忘記她的比賽，引來大批網友留言「怎麼可能忘記」，多位藝人、網紅也紛紛為她加油打氣。

▲▼羅嘉翎。（圖／翻攝自羅嘉翎IG、Threads）

▲羅嘉翎。（圖／翻攝自羅嘉翎Threads、IG）

羅嘉翎在本屆奧運的賽程時間較晚，8日才會參加首場比賽，她昨日晚間在Threads曬出接受針灸的照片，並寫下：「還有幾天才換我比賽，我怕大家忘記。」貼文不到1天就湧入超過10萬人按讚，大批網友紛紛留言：「才不會忘記」、「怎麼可能忘記」、「等妳拿牌回來」，網紅阿滴、大蛇丸、藝人王心恬、梅賢治與啦啦隊成員艾璐等人，也寫下「加油」表達支持。

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羅嘉翎2021年在東京奧運，拿下女子57公斤級銅牌，本屆奧運則是台灣唯一參賽的跆拳道選手。值得一提的是，日前公佈將在李洋退役後，與王齊麟組成新搭檔的新生代羽球好手邱相榤，也被翻出是羅嘉翎的男友，消息一出意外引起一波討論。

▲羅嘉翎、邱相榤。（圖／邱相榤IG）

▲羅嘉翎、邱相榤正在交往。（圖／邱相榤IG）

▼羅嘉翎Threads發文。（圖／翻攝自羅嘉翎Threads）

由 @chia__ling_ 發佈
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關鍵字

羅嘉翎, 奧運, 巴黎奧運, 2024奧運, 跆拳道

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