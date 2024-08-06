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言承旭退出陸綜返台養傷！「膝蓋嚴重積水腫大」推戲約…最新回應

【獨家】【愛籃球慘受傷】膝蓋嚴重積水腫大　言承旭推戲約返台養傷

▲言承旭今年因受傷被迫休養半年，戲約也因此婉拒。（圖／翻攝自言承旭工作室微博）

圖文／鏡週刊

言承旭日前手上帶傷返台，驚喜現身陳美鳳慶生聚會。據悉他傷勢更嚴重的部位是左膝蓋，已經從實境節目《我在橫店打籃球》退賽，還因此推掉原本洽談的戲約，估計要復健休養半年。

言承旭2008年曾演出《籃球火》，當時三十出頭的他游刃有餘，事隔16年，他受邀參加陸綜《我在橫店打籃球》，不料還在節目前期就因傷退賽，粉絲一片哀號。其實他在節目前期鍛鍊時期，就不慎受傷，但他強忍到正式開錄，還痛到一度拿拐杖，最後評估之下，只好放棄。

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【獨家】【愛籃球慘受傷】膝蓋嚴重積水腫大　言承旭推戲約返台養傷

▲言承旭（左）2008年曾和吳尊（右）同台演出《籃球火》，飾演籃球天才。（圖／中視提供）

半月板碎裂　膝蓋積水

【獨家】【愛籃球慘受傷】膝蓋嚴重積水腫大　言承旭推戲約返台養傷

▲言承旭6月底po出膝蓋抽出積水的畫面，消腫後才減低疼痛。（圖／翻攝自言承旭微博）

《我在橫店打籃球》參加成員多半是演員，言承旭錄製時遇上藍正龍，兩人相當搞笑，透露彼此常被認錯，言承旭先說：「我那天走在路上戴口罩，有人問我是不是藍正龍？」藍正龍也不好意思笑說：「我去買鹹酥雞也常有人問我是不是言承旭？」曾在《流星花園》同台的兩人，後來只因為大S有交集，這回在實境節目同框，互動相當可愛。

言承旭接受本刊訪問時坦言錯估形勢，以為自己還三十出頭，既然劉畊宏參加《我在橫店打籃球》，自己也一定可以，卻忘了劉畊宏每天直播鍛鍊做操，肌耐力都優於常人。

【獨家】【愛籃球慘受傷】膝蓋嚴重積水腫大　言承旭推戲約返台養傷

▲言承旭（左）常向劉畊宏（右）請益健身鍛鍊，兩人今年還聯袂上陸綜藝。（圖／翻攝自劉畊宏微博）

言承旭在節目前期鍛鍊時，膝蓋舊傷就已復發。2016年他曾因十字韌帶斷裂被目擊現身郵政醫院，被猜可能動刀，但他當時表示是去做核磁共振檢查。他解釋的確因擔心手術風險，並未動刀，只是這回舊傷復發，讓他以另一隻腳代償，過度使用的下場，就是在節目錄製時，爆發半月板碎裂的痛苦，膝蓋嚴重積水腫大，一度痛到寸步難行。

搭檔林依晨　尺度大膽

【獨家】【愛籃球慘受傷】膝蓋嚴重積水腫大　言承旭推戲約返台養傷

▲言承旭去年因網劇《夏花》展現撩人魅力，討論熱度再攀高。（圖／翻攝自夏花微博）

言承旭說，自己真的太熱愛籃球，從高中時每天下課就抱著籃球衝到球場，到現在因為工作關係，已經很久沒碰籃球，但一直夢想能夠再站上球場，因此接下節目上場拚搏，也是圓一個夢，怎麼也沒料想到會是這個結果。

言承旭去年因為網劇《夏花》再現男神魅力，而下一步他選擇了回台灣，和林依晨拍攝以探討婚姻中的兩性關係為主題的《同棲散策》，原本預計今年趁熱上檔，但因題材大膽，有許多禁忌畫面，問世前還有許多技術問題尚待解決，言承旭也很期待這部突破自己尺度的作品。

【獨家】【愛籃球慘受傷】膝蓋嚴重積水腫大　言承旭推戲約返台養傷

▲言承旭（左）近期和林依晨（右）演出的《同棲散策》描述夫妻間難解的習題，尺度大開。（圖／時創影業提供）

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