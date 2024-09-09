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林明禎緋聞男友認「互相了解階段」！　呂爵安霸氣護愛：手下留情

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞女星林明禎以「真人版娜美」封號走紅，日前她爆出新戀情，對象是小7歲的港團MIRROR成員呂爵安（Edan），兩人趁工作空檔約會，過程全被拍了下來，男方事後否認，今（9）日在出席公開活動時，被問到緋聞女友時更霸氣護愛，除了坦言彼此正在相互瞭解的階段，同時也喊話：「大家手下留情。」

▲▼林明禎。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎（圖左）、呂爵安日前爆出緋聞。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、edanlui）

根據港媒報導，呂爵安8日出席公開活動坦言，與林明禎目前只是「了解中」的階段，並無進一步發展，同時也大方表示，如果真的有好事，一定會讓大家知道。隨著林明禎本週六（13）日即將到香港舉辦粉絲見面會，呂爵安也被問到出席與否，他則說有什麼問題問他就好，同時也霸氣表示，希望大家手下留情，不要為難林明禎，並期盼外界給予兩人空間。

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▲▼林明禎。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲呂爵安（圖右）最近出席活動被問到緋聞女友。（圖／翻攝自Instagram／minchen333、edanlui）

事實上，呂爵安上個月在出席活動時，就曾被問及與林明禎的緋聞，當時他坦言不想影響女方，所以必須澄清「沒有在交往也沒有去歐洲旅行，不過我有去歐洲工作，剛好林明禎也在歐洲，有約過她吃飯，這樣才被誤會。」至於發展成戀情與否，呂爵安則表示：「什麼都有可能。不過現在不要搞那麼多事，專心工作，隨緣吧，有結果再告訴你們。」

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關鍵字

林明禎, 真人版娜美, 緋聞, 戀情, MIRROR, 呂爵安

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