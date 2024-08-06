《原子少年》何書瑋被爆居酒屋打工！　裸上身滑手機…改名現況曝

▲何書瑋去年改名為何研佐，希望演藝之路更順遂。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新生代藝人何研佐（原名何書瑋）2022年以選秀節目《原子少年》嶄露頭角，最後卻無緣成團出道，節目播畢也鮮少在螢光幕前露面。日前時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，指何研佐現在都在居酒屋打工，記者實際上門探訪，也確實看到他在居酒屋工作賺錢。

7月18日下午4點58分，距離居酒屋開店營業時間還有半個小時，一身牛仔裝的何研佐走進店內，嘴上叼著一根沒點著的香菸。脫掉外套後，何研佐在店內稍微待了一會兒，接著走到門口的餐車前坐下，一邊抽菸、一邊無聊的滑著手機。

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▲何研佐被認出在居酒屋打工，記者實際上門剛好碰到他在滑手機等上工。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲趁客人還沒上門，何研佐邊滑手機邊抽菸。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

5點出頭，何研佐回到店內，他先脫掉上衣，裸著上身進行開店前的準備工作。5點半營業時間到，但還沒有客人上門，何研佐與同事都光著上半身到門口各自找位置坐下，各自抽菸、發呆、滑手機、等客人。

不知道是看到什麼有趣的事物，何研佐看著手機看到發笑，過一會才起身走回店內。平時有在健身的他，雖然沒有結實的肌肉，但身材還算勻稱沒什麼贅肉。而他回到店裡後，將工作的背心穿上，坐在負責的位置上繼續等待客人上門。

▲何研佐忽然脫掉上衣，讓人忍不住多看兩眼。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲準備好前置工作後，何研佐和同事又裸著上身繼續滑手機，畫面相當微妙。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲兩男雖然都不屬於肌肉型，但身形線條也都還很標準。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

何研佐2年前參加選秀節目《原子少年》，隸屬於「火星」，曾上場2次，其中一次還和坤達一起表演〈放手〉，但最後卻沒有擠進成團名單，同隊隊友夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆則以男團「FEniX」出道。原名何書瑋的他，則以全新藝名「何研佐」再出發，盼新年有個新氣象。

▲何研佐穿上工作背心準備上工，他也曾在社群分享工作畫面。（圖／本刊攝影組、翻攝自何研佐IG）

當時他與「 AcQUA源少年」林毓家、盧佾暘在IG直播分享此事，透露是新經紀公司找老師替他改名，「因為太多人叫書瑋，新名字聽起來很厲害」，但他隨即自嘲：「但現在好像沒有。」林毓家則暖心鼓勵他：「什麼沒有，明明就有！」並替好兄弟宣傳，喊話粉絲多多追蹤何研佐的社群網站。

▲何研佐平時也有健身習慣，讓身材更結實。（圖／翻攝自何研佐IG）

▲何研佐2年前參加《原子少年》，隸屬於「火星」，但最後卻沒有擠進成團名單，同隊隊友夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、MAX、李承隆則以男團「FEniX」出道。（圖／翻攝自何研佐IG）



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