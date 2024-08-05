陳詩媛大方公開七夕情人節計畫！　甜喊：要和男友約會

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳詩媛（十元）、奧運金牌羽球國手王齊麟在今年4月雙雙認愛，小倆口平時會在社群隔空放閃，每每互動都引發粉絲討論及關注，最近陳詩媛更在隊友琳妲的IG短片中甜蜜透露，即將到來的七夕情人節計畫。

▲陳詩媛、王齊麟時常放閃。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

透過琳妲分享的影片可見到，她開玩笑地向身旁友人提到，她的七夕情人節計畫，取決於身邊是否有朋友可以與她相聚。話一說完，她立馬拿起手機撥打電話給好友陳詩媛，詢問對方下週的安排。在通話中，陳詩媛向琳妲透露，男友王齊麟會回台，兩人計劃在七夕情人節當天約會。對此，琳妲試圖以幽默的方式詢問，對方是否有特別的約會活動，例如「怕以球（打羽球）」。然而，陳詩媛害羞表示：「就．．．一般正常的見面就好！」

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▲陳詩媛在琳妲的影片中透露七夕情人節的計畫。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

事實上，台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋昨（4）日以2比1擊敗中國組合梁偉鏗、王昶，成功二連霸奪得金牌，其中，王齊麟在出發比賽前，和女友陳詩媛拍攝了一段影片，當時被旁人問「求婚是真的嗎？」王齊麟看著女友說：「妳願意嗎？」隨即害羞大笑，如今成功拿下奧運金牌，小倆口再度被部分網友問「可以結婚了嗎」，雖然陳詩媛直言「應該是不會」，不過王齊麟則是回覆一個曖昧的表情符號，再度閃瞎眾人。

▲王齊麟回覆網友的提問。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）