《歌舞青春》柴克艾弗隆出意外！「被拖出泳池」急送醫 經紀人證實

記者潘慧中／綜合報導

好萊塢男星柴克艾弗隆（Zac Efron）因迪士尼電影《歌舞青春》走紅全球，近期忙於宣傳作品、新戲前置作業的同時，他還在歐洲和知名DJ一起登台演出。未料，他3日傳出在別墅泳池出意外，幸好及時被工作人員拖出來送醫。

▲柴克艾弗隆最近在泳池發生意外。（圖／達志影像／美聯社）



消息人士向外媒《TMZ》透露，柴克艾弗隆當時被兩名員工發現在泳池裡後，隨即被拖出水中。事後，經紀人解釋這只是「小」意外，並強調送醫純粹是「預防性措施」，但背後原因完全沒有細說。

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▲柴克艾弗隆經紀人證實確有此事，但沒有細說原因。（圖／達志影像／美聯社）



外媒記者試圖進一步詢問西班牙當地政府，並未獲得任何回應。唯一知道的是，柴克艾弗隆在當地時間3日晚間送醫後，隔天早上便已經出院，目前恢復狀況良好。

▲《歌舞青春》是許多7、8年級生的回憶。（圖／翻攝自Facebook／High School Musical）



事實上，柴克艾弗隆雖因飾演《歌舞青春》中的角色Troy為人喜愛，但他本人曾對這角色相當有意見，「Troy並不屬於『酷』的那種人，他做的事情頂多稱得上是有趣，在我看來，他在電影裡根本就是個乳臭未乾的小鬼頭！」

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