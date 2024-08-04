《星光2》林宜融生了！　曬母女合照甜喊：今年熱鬧過父親節

記者王靖淳／綜合報導

女星林宜融從節目《超級星光大道2》出道後，曾擔任新聞台主播，目前已淡出歌壇，轉當老師教導音樂，她在2022年7月無預警公開結婚懷孕，去年1月剛生下兒子的她再度報喜，透露自己又懷孕，今（4）日更透過社群分享生產照片，宣布順產二寶「小薯妮」。

▲林宜融順產二寶。（圖／翻攝自Facebook／林宜融 Annie Lin）

林宜融在文中透露，第二胎的懷孕和生產過程相當不易，從懷孕初期到生產，忙碌的生活讓她感覺時間飛逝，不知不覺就要迎接新生命的到來，她感謝先生和兩邊家人的幫助，同時也特別感謝兒子小薯球一直是她的「sweet boy」。

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目前林宜融正處於產後休養階段，她表示還不急著去想未來同時照顧兩個孩子的挑戰，同時也幽默表示：「先不去想之後帶two under two的日子！」並提前祝賀老公阿森父親節快樂，恭喜他晉升為二寶爸爸，預計今年的父親節將格外熱鬧。

▲林宜融會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／林宜融Annie Lin）

此外，林宜融提及，小薯球和小薯妮都是試管寶寶，讓這份母愛顯得更加珍貴。她分享道，每次懷孕她都需要等到孩子出生並抱在懷裡，才能真正感到安心，同時也表示，未來會有機會分享更多關於試管療程的經歷，但目前這位二寶媽媽要先抓緊時間補眠。