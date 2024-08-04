雞丁唱一半突離場下台！　理想混蛋團員錯愕「當場哭了」

▲理想混蛋唱回台北Legacy。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

理想混蛋展開「換日線BESTART」巡迴演唱會，昨晚起一連兩天唱回台北Legacy，兩天現場共擠進2500名小混蛋們朝聖聆聽，昨晚最大彩蛋則是雞丁唱完〈天真世界的叛徒〉後，拿起毛巾作勢擦淚水，並當場沮喪自責：「彩排時就覺得聲音不好，今天是我們回到台北，想要把最好表演給大家，對自己很生氣，沒有維持在很好狀態！」即便團員、粉絲回應給予鼓勵，仍堅持要平復心情回到台下休息。

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▲▼理想混蛋和粉絲一起慶生。（圖／何樂音樂提供）



於是〈我就想你〉時獨留Look台上演唱，未料歌曲結束後雞丁卻端出蛋糕、引領全場齊唱生日快樂歌作為祝福，原來其他三位團員都是8月生日的大壽星，雞丁計劃這齣苦情戲要來惡整團員，看到這整人計劃大成功，雞丁得意說：「我演超爛！今天一直想我要演一齣我好難過的戲，要鋪陳我聲音好糟糕。」接著搞笑說：「我上那麼多狼人殺，今天演技一定要拿出來，結果Look竟然哭了。」Look表情無奈狀，哭笑不得唱起〈我很好騙〉，生氣說：「我不喜歡天秤座，太會騙人！」更當場烙下狠話：「我還是會記仇的我告訴你！」

蛋糕蠟燭改以用手機燈取代，許願完一吹就關燈按下，「千人齊吹」畫面超級壯觀，Look許下：「很開心有這麼多人看我們表演、無私支持！不管我們發生什麼事情、去哪裡做什麼、天大的想法，希望大家要很委屈自己支持我們。」阿哲則表示：「希望在場小混蛋跟我們一起前進台北更大的場地，名字也是蛋結尾的。」建廷直呼：「非常感動，通常8月沒有人幫忙過生日，因為是暑假，希望新專輯開始籌備順利。」有趣的是，雞丁還精心訂製了專屬團員頭像的抱枕作為賀禮。

對於這3顆枕頭，雞丁形容是自己親自P圖送印，也私心為自己製作一顆，不料慘遭接連吐槽，建廷疑惑：「為什麼你不是壽星，但你的那麼大？」阿哲則表示：「睡覺看到自己這個會嚇到。」，只見團員們怒氣沖沖不領情，雞丁趕緊討拍粉絲：「你們要保護我唷！」更把成名曲〈不是因為天氣晴朗才愛你〉獻唱給壽星們作為告白，並預告明年將會有更大計畫。

