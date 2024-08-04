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大蛇丸31歲買人生第一間房！2750萬入手百坪透天　超狂車庫能停4台SUV

記者田暐瑋／綜合報導

從YouTuber團體「狠愛演」走紅的大蛇丸，個人頻道以開箱大份量美食為主，親民作風廣受網友喜愛。近日他宣布終於買了人生第一間房，花了2750萬買下4層樓的百坪透天，車庫至少就能停4台休旅車，空間相當大，也是他買給自己的31歲生日禮物。

▲大蛇丸買人生第一間房。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

▲大蛇丸買人生第一間房。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

大蛇丸近日開心宣布買了第一間房，新房共有4層樓，建坪約105坪，地點就買在老家屏東潮州，坦言會購入的原因是離老家近、又是熟悉的區域、本身又很喜歡房子，而最讓他滿意的就是雙車庫，不只能停下4台休旅車，再多幾台機車也都綽綽有餘。

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事實上，大蛇丸是2023下半年就購房，打算當成自己的31歲生日禮物，「我覺得就是落地生根啦，我就想要在這一片土地，我就喜歡潮州，所以我連房子都買在潮州。」」YTR「35線上賞屋」的Ted也特地訪問看房的心路歷程，他表示其實屏東人口第二多的就是潮州，也有百貨公司，交通上也有客運、台鐵，距離高速公路也很近，交通上算是無虞，「如果北部的朋友不懂潮州跟高雄的位置關係啊，跟各位解釋一下，就像是在台北工作，你住林口，其實滿近的。」

▲大蛇丸買人生第一間房。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

▲大蛇丸買人生第一間房。（圖／翻攝自YouTube／大蛇丸）

至於生活機能，大蛇丸直言潮州如果要進到屏東市，不塞車的話就要40分鐘，同樣的車況直接上高速公路去高雄只要半小時，「那這樣一定是去高雄的。」更笑說：「我們是全屏東全聯最多的地方。」家附近更有連鎖五金百貨、超商、菜市場，讓他相當滿意。

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