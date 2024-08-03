Ozone首攻蛋拼了！　飛6公尺高空「挑戰超高難度特技」全場驚呆

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今（3日）在台北小巨蛋開唱，是出道將滿2年的他們首度攻蛋，整個團隊為了這次演出，投保金額破億元；其中成員文廷及子翔化身空中飛人，在舞台中央飛上6公尺高空，大秀空中絕技包括空中旋轉、翻騰等高難度力與美的演出，讓全場驚呼連連，子翔則表演高空旋轉倒立，完美展現苦練三個月的特技演出，令台下眾人看得瞠目結舌。

▲▼Ozone成員文廷及子翔化身空中飛人表演特技。（圖／記者林敬旻攝）

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文廷說，自己想跟子翔道歉，因為是自己提出要表演高空絕技，「害子翔也一起加入這表演，我也練到哭。」子翔打趣笑說：「那你現在下跪道歉。」但隨後也說，自己也很想要做這個表演，壓力也確實大，坦言直到表演前一分鐘都還想過要放棄。文廷也說，這個演出好像以前沒人做過，「希望Ozone成為男團標竿。」

而煥鈞則變身忍者，在舞台上大秀殘影棒，動作俐落的花式技法，搭配帥度破表的酷黑忍者造型，讓全場尖叫聲連連，最後三人合體做POI演出〈全城熱愛〉，展現出密集特訓的亮眼成果，3人旋轉的POI轉出「Ozone」字樣，華麗且充滿張力的表演讓全場目不轉睛。

▲Ozone今天在小巨蛋開唱。（圖／記者林敬旻攝）