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EPEX鬼門開來台觸禁忌「8人進飯店沒敲門」　隊長：出大事了！

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體EPEX今年2度訪台，他們4日即將在台北舉辦巡演，3日先接受台灣媒體聯訪，恰好遇到晚上11點鬼門開，8人透露曾經遇過類似靈異現象，AYDEN待在宿舍時聽到成員的聲音，仔細查看卻什麼人都不在。得知今晚鬼門開，KEUM反問記者「台灣有什麼迷信的禁忌嗎」，8人被提醒進飯店要敲門，面面相覻看著彼此，坦言所有人都沒敲門，令隊長WISH嚇到驚呼：「完蛋，出大事了！」

▲EPEX鬼門開來台，8人進飯店前都沒敲門全部嚇傻。（圖／記者林敬旻攝）

▲EPEX今年2度來台。（圖／記者林敬旻攝）

▲MU放話「想要見見鬼」。（圖／記者林敬旻攝）

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▲MU放話「想要見見鬼」。（圖／記者林敬旻攝）

EPEX為了簽售會與演唱會提前抵台，3日接受台灣媒體聯訪，得知今晚鬼門開，膽大的MU更放話：「我想見見鬼！」與他同房的AYDEN表情僵掉，BAEKSEUNG嚇到表示「那我今晚要早點睡」。他們曾經遇過靈異現象，某次AYDEN待在宿舍時，明明耳邊就聽到成員的聲音，但家裡卻沒有半個人在，還有一次WISH在練習室時，手機卻飄出詭異聲音。

KEUM反問記者台灣的鬼月禁忌，他們被提醒進飯店前要敲門表示「打擾了」，沒想到沒有半人敲門，隊長WISH嚇到驚呼：「完蛋，出大事了！」記者才安慰他們「今晚記得補敲」。訪台經驗多次，WISH過去曾自豪分得出來捲舌音，現場更秀出一段中文饒口令「四十四里外的石獅寺，有四十四隻石獅子」，獲得全場掌聲，被評分「100分中的200分」。

▲韓團EPEX聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲隊長WISH挑戰中文繞口令。（圖／記者林敬旻攝）

▲隊長WISH挑戰中文繞口令。（圖／記者林敬旻攝）

EPEX相當愛台灣，就連〈Breathe in Love〉MV都是在台灣取景，包含隆正濱漁港、河濱公園、阿根納造船廠、西門町卡夾布列島店娃娃機、鴨鴨公園等地方，BAEKSEUNG親自透露踩點地方：「我拍攝的片段旁邊有一家柚子拉麵店，我是第一次吃到柚子拉麵，粉絲可以去吃吃看，還不錯！」YEWANG也分享：「我拍攝的場地是山路，偶俺有火車會經過，感覺可以再往深山一點走去。」A-MIN也表示拍攝時天氣很好，「就像是跟成員一起郊遊，沒有工作的感覺。」

▲韓團EPEX聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲AYDEN熱衷追賽事，看比賽最激動會一直尖叫。（圖／記者林敬旻攝）

近期也是奧運賽季，EPEX熱衷於追賽事，AYDEN是其中最激動的成員，BAEKSEUNG笑著爆料：「他大概一次比賽尖叫5次，只要支持的隊伍得分的話，他就尖叫。」韓國隊射箭很強，KEUM也分享：「我們有注意到，他們出賽的時候下巴、鼻子都會貼透氣膠帶，代表他們練習量很大。」4日在台開唱，EPEX向粉絲喊話：「今年第2度來到台灣，每次見台灣粉絲都很開心很激動，不管是等等簽售會，還是明天舞台都會盡力準備。」

▲韓團EPEX聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

▼▲得知台灣習俗是進飯店要敲門，EPEX都沒敲門又遇鬼門開嚇壞了。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓團EPEX聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

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