羅志祥「3張合照5張抱抱」被罵爆！　親揭背後內幕：我怕丟臉

▲羅志祥舉辦台北簽唱會。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

羅志祥今（3日）舉辦專輯簽唱會，看見歌迷在台下耐著攝氏35度的高溫，他感動地表示：「真的很謝謝大家在這麼熱的天氣裡還耐心的排隊，一上台也看到了很多熟悉的臉孔，看到大家都在很感動！」活動開始前，1000張號碼牌也早已發完，過去他曾因簽唱會買3張專輯就拍照、5張就抱抱引來爭議，如今僅剩合照，對此，他也親解原因。

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▲▼羅志祥親揭「3拍5抱」內幕。（圖／記者李毓康攝）



羅志祥解釋「3拍5抱」是因為以前會在唱片行辦簽唱會，「可是當時歌迷最多來6個、最少來3個，有時候看到這家唱片行沒有人，唱片公司就會去跟老闆說這站我們就不下車了，直接去下一站。」他因怕丟臉， 「後來有一些粉絲會排隊我就簽，他們說買很多張，我們玩一個遊戲，三張拍照五張抱抱，要把時間拉很長 他們也不想我丟臉，就這樣形成了一個專屬的傳統。」不過後來被外界嘲諷，他就取消，「不要讓那些外界的人有話說。」

而他日前迎來44歲生日，被問及願望，他說健康平安、家人一切安好最重要，他的恩師孫總孫德榮也現身支持，羅志祥表示很喜歡現在生活的感覺，「因為疫情養了一隻很可愛的狗，有乾兒子乾女兒，所有東西都齊全了，有很滿足的親情 ，跟狗之間的感情，還有新的興趣打高爾夫球。」至於感情狀態，他則說：「現在不重要。」