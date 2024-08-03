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Joeman實測特斯拉AI自駕「遇突發狀況」！驚悚過程曝　他嚇壞：好恐怖

記者田暐瑋／綜合報導

網紅Joeman近日參加美國特斯拉的新產品發布會，上路實測自動駕駛功能。雖然該技術在處理簡單情境時表現出色，但在複雜的交通狀況下卻暴露出缺陷，像是直接開上腳踏車道，讓全車的人都捏了一把冷汗，急忙介入開回正常車道。

▲Joeman實測特斯拉自駕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman實測特斯拉自駕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman日前的實測影片中，在曼哈頓街頭體驗特斯拉新品的自動駕駛功能，在遇到卡車卸貨、車輛臨停超車或是等行人穿越時有不錯表現，能夠自行判斷並煞車禮讓，但在遇到塞車時，車子竟然開到腳踏車專用道，他嚇得驚呼：「哇X它直接開上腳踏車道耶，它這個…很兇喔！在台灣還是偏危險。」

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▲Joeman實測特斯拉自駕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman實測特斯拉自駕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman提到，即使是特斯拉的完全自動駕駛（FSD）系統，亦存在判斷錯誤的情況，像是車輛在高速公路準備下交流道時出現導航錯誤，甚至闖紅燈右轉，讓他和友人忍不住開玩笑說：「可能它判斷大家都這樣開，我也可以這樣開，人類都這樣開我為什麼不行？就是好的不學學壞的啊！這個就是AI恐怖的地方。」

對於特斯拉自動駕駛系統的安全性，Joeman直言儘管在測試過程中發生了幾次失誤，但他認為仍能夠應對大部分常見的交通狀況，現階段要在更複雜的道路環境下完全依賴自動駕駛仍顯不足，「嚴格講你還是要監管就是你眼睛要一直看著它。」確保有突發狀況時可以隨時介入駕駛，以確保行車安全。

▲Joeman實測特斯拉自駕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

▲Joeman實測特斯拉自駕。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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