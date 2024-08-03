巴黎奧運閉幕式出動阿湯哥！湯姆克魯斯「空降體育場」上演不可能任務

記者陳芊秀／綜合報導

巴黎奧運正在進行各項賽事，繼開幕式結合文化歷史元素，最後壓軸請出席琳狄翁演唱後，閉幕式外傳玩得更大！外媒瘋傳好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）將會出現在閉幕式，上演一場「不可能任務」。

▲巴黎奧運閉幕式傳「阿湯哥」湯姆克魯斯將要「降臨」。（圖／UIP提供）

據《TMZ》報導，湯姆克魯斯正在為巴黎奧運籌備一場史詩級的特技表演。消息人士透露，閉幕式規劃他從法蘭西體育場頂上空降，降落到體育場並舉起奧運會旗，接著會播放影片，內容是他帶著奧運會旗從法國飛往洛杉磯，並且在當地著名地標好萊塢標誌（Hollywood Sign）跳傘降落。

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▲外媒傳湯姆克魯斯屆時會將奧運會旗從巴黎帶到洛杉磯。（圖／UIP提供）

原來湯姆克魯斯3月被拍到在好萊塢標誌上的照片，但是沒有他在空中的畫面，且沒有人發現與奧運有關。報導進一步指出，他將把奧運會旗交接給其他運動選手，包括自行車選手、滑板選手、排球選手等。而《TMZ》消息來源表示，法國方面的特技人員還在安排，而奧運閉幕式訂於8月11日，一切情況還很複雜，屆時阿湯哥的空降場面可能由特技演員演出。

▲湯姆克魯斯3月被直擊在好萊塢標誌拍攝。（圖／達志影像/美聯社）

奧運開幕、閉幕式過去曾上演「領袖空降」場面。例如2012年倫敦奧運開幕式，當時的英國女王伊莉莎白二世特地合體「007詹姆士龐德」丹尼爾克雷格，拍了一段跳傘降落的影片，最後本尊從容現身觀眾席。接著2016年里約奧運閉幕式，日本身為下屆主辦國放送一段精彩影片，影片最後首相安倍晉三化身超級瑪利歐，透過大水管從日本穿到里約，驚喜現身體育場中央，都是令人難忘的經典場面。