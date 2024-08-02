《神偷奶爸4》小小兵化身超級英雄對抗全新反派　電影配樂藏驚喜

文／女子學

睽違七年，美國動畫喜劇《神偷奶爸》系列終於再推續集，於今年上映的《神偷奶爸4》，再次集結原班配音人馬，並加入知名諧星威爾法洛（Will Ferrell）為本集反派獻聲；台灣中文配音的部分，由胡瓜配音的格魯、曾國城配音的惡霸麥星，召集熟悉聲線所打造的豪華配音陣容，令台配有著不輸原音的精彩。導演的部分，本片由前三集的導演Chris Renaud再度執導，喜歡神偷奶爸的影迷不用擔心續集走味的問題。

《神偷奶爸4》的故事圍繞在格魯與其妻子、養女，以及新加入的成員「格魯二世」之間，讓驚險刺激的犯罪人生迎來新的挑戰。在本集，格魯成為了AVL反恐聯盟的探員，致力於追捕令當局頭痛的通緝犯，卻不料在一次行動中，徹底惹怒兒時仇敵「惡霸麥星」。為了躲避麥星的追殺，格魯一家接受了AVL的保護計畫，不但搬離舊家，更為彼此賦予新的身分，卻不料謊言旋即遭到揭穿。

▲美國動畫喜劇《神偷奶爸》系列終於再推續集。（圖／《神偷奶爸4》劇照，下同）

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棄暗投明的格魯迎來職業危機？神偷奶爸也有無解育兒困擾



成為反恐探員的格魯，在校友會的活動中，逮捕了勁敵麥星並使其顏面盡失，心有不甘的麥星，將壞主意打在了格魯二世身上；來到五月花鎮接受庇護的格魯，決定一改其性格瑕疵，並嘗試與街坊鄰居打好關係，一切看似完美的偽裝，瞬間便遭崇拜罪犯的波比識破，並以此要脅格魯為其做事。另外，自從格魯棄暗投明後，小小兵們也成為了AVL的工作人員，只是慣於服侍壞蛋的小小兵們，帶來的麻煩似乎超出組織的預料。

有別於前幾集聚焦在新生家庭的磨合，本集以一家人面對困境與改變時的態度為重心，陌生的環境、全新的朋友圈，因為嘗試做不習慣的事而鬧出笑話，簡單易懂且不落俗套的笑料，很難不讓大人小孩身陷在神偷奶爸的世界之中。截至7月24日《神偷奶爸4》國際票房收入突破5.74億美元，更使全系列（含《小小兵》）成為首部票房突破50億美元的動畫系列，足以奠定其在動畫電影史中的地位。

令全家又驚又喜的彩蛋，搭配超萌小小兵再次征服影迷的心



為了對抗來勢洶洶的麥星，AVL從小小兵們挑出五位進行身體改造，打造出各具超能力的超級小小兵，只是行事不經大腦的他們，帶來的災難遠比拯救的災難還多；另外一邊，被鄰家小妹波比抓到把柄的格魯，不得不與她攜手完成一場荒謬的劫案，也從這次難得的合作事件，波比認同了格魯並成為了夥伴。誰都沒想到，這次搶劫行動留下了格魯潛藏的線索，最終的大戰也將一觸即發。

電影中，藏有許多令人欣喜的小巧思，監獄中合唱英國樂團驚懼之淚（Tears for Fears）的〈Everybody Wants to Rule the World〉，這首發行於1985年的歌曲曾收錄於許多經典電影，歌詞與電影中反派的心境更是不謀而合。除此之外，貼近α世代的韓風歌曲更是為電影畫龍點睛，BLACKPINK的〈BOOMBAYAH〉、防彈少年團的〈Dynamite〉的插入，未事先得知的粉絲想必會是又驚又喜。

結合許多英雄電影致敬元素跟年輕風格，《神偷奶爸4》是部老中青都能樂在其中的動畫電影，現正上映於各大戲院。

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