ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《神偷奶爸4》小小兵化身超級英雄對抗全新反派　電影配樂藏驚喜

文／女子學

睽違七年，美國動畫喜劇《神偷奶爸》系列終於再推續集，於今年上映的《神偷奶爸4》，再次集結原班配音人馬，並加入知名諧星威爾法洛（Will Ferrell）為本集反派獻聲；台灣中文配音的部分，由胡瓜配音的格魯、曾國城配音的惡霸麥星，召集熟悉聲線所打造的豪華配音陣容，令台配有著不輸原音的精彩。導演的部分，本片由前三集的導演Chris Renaud再度執導，喜歡神偷奶爸的影迷不用擔心續集走味的問題。

《神偷奶爸4》的故事圍繞在格魯與其妻子、養女，以及新加入的成員「格魯二世」之間，讓驚險刺激的犯罪人生迎來新的挑戰。在本集，格魯成為了AVL反恐聯盟的探員，致力於追捕令當局頭痛的通緝犯，卻不料在一次行動中，徹底惹怒兒時仇敵「惡霸麥星」。為了躲避麥星的追殺，格魯一家接受了AVL的保護計畫，不但搬離舊家，更為彼此賦予新的身分，卻不料謊言旋即遭到揭穿。

▲美國動畫喜劇《神偷奶爸》系列終於再推續集。（圖／《神偷奶爸4》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

棄暗投明的格魯迎來職業危機？神偷奶爸也有無解育兒困擾

成為反恐探員的格魯，在校友會的活動中，逮捕了勁敵麥星並使其顏面盡失，心有不甘的麥星，將壞主意打在了格魯二世身上；來到五月花鎮接受庇護的格魯，決定一改其性格瑕疵，並嘗試與街坊鄰居打好關係，一切看似完美的偽裝，瞬間便遭崇拜罪犯的波比識破，並以此要脅格魯為其做事。另外，自從格魯棄暗投明後，小小兵們也成為了AVL的工作人員，只是慣於服侍壞蛋的小小兵們，帶來的麻煩似乎超出組織的預料。

有別於前幾集聚焦在新生家庭的磨合，本集以一家人面對困境與改變時的態度為重心，陌生的環境、全新的朋友圈，因為嘗試做不習慣的事而鬧出笑話，簡單易懂且不落俗套的笑料，很難不讓大人小孩身陷在神偷奶爸的世界之中。截至7月24日《神偷奶爸4》國際票房收入突破5.74億美元，更使全系列（含《小小兵》）成為首部票房突破50億美元的動畫系列，足以奠定其在動畫電影史中的地位。

令全家又驚又喜的彩蛋，搭配超萌小小兵再次征服影迷的心

為了對抗來勢洶洶的麥星，AVL從小小兵們挑出五位進行身體改造，打造出各具超能力的超級小小兵，只是行事不經大腦的他們，帶來的災難遠比拯救的災難還多；另外一邊，被鄰家小妹波比抓到把柄的格魯，不得不與她攜手完成一場荒謬的劫案，也從這次難得的合作事件，波比認同了格魯並成為了夥伴。誰都沒想到，這次搶劫行動留下了格魯潛藏的線索，最終的大戰也將一觸即發。

電影中，藏有許多令人欣喜的小巧思，監獄中合唱英國樂團驚懼之淚（Tears for Fears）的〈Everybody Wants to Rule the World〉，這首發行於1985年的歌曲曾收錄於許多經典電影，歌詞與電影中反派的心境更是不謀而合。除此之外，貼近α世代的韓風歌曲更是為電影畫龍點睛，BLACKPINK的〈BOOMBAYAH〉、防彈少年團的〈Dynamite〉的插入，未事先得知的粉絲想必會是又驚又喜。

結合許多英雄電影致敬元素跟年輕風格，《神偷奶爸4》是部老中青都能樂在其中的動畫電影，現正上映於各大戲院。

延伸閱讀

打發暑假的最佳方式：不只《腦筋急轉彎》，推薦 6 部今夏值得陪孩子重溫的動畫電影

獻給人生的皮克斯動畫──《靈魂急轉彎》：找尋活著的熱情，而非緊抓活著的目的

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到

五熊出車禍「胸口大片瘀傷照」曝光！電話講一半被撞：什麼都看不到

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

「印度神童」阿南德無預警現身台灣！　與知名音樂人竟是忘年之交

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　第三者浮上檯面

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」！真相網笑噴 翻白眼：干你屁事

郭書瑤穿太低胸！鏡頭一往下…超兇上圍「不小心掉出半邊」急停錄

五熊國道出車禍！被撞飛「翻好幾圈」行車畫面曝 無助：對方肇逃了

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

錄影現場爆衝突！　趙正平衝出去追打鯰魚哥

印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心

鳳梨老婆首發聲！歐菈揭他「4年私下真面目」：看事情不要看一面

中國選手丟金「女星1舉動被炎上」！現場照曝…網開罵：誰看了不氣

王齊麟奧運「躺地回擊」太神掀議！　釣出女友放閃回：他就小屁孩

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

女子學, 電影, 神偷奶爸4, 小小兵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 鮪魚火辣泳裝秀巨物　與阿翔雙腳交纏養眼照流出
  2. 瑀熙懷孕冒5症狀「哭到不行」！　羞曝老公暖舉甜誇：蠻給力
  3. 野生陳喬恩約會被捕捉！　濟州島「甜蜜同框帥尪」畫面曝
  4. 南珉貞「超正親妹」仙氣噴發首曝光！　網看了全暈：基因真的強
  5. 阿滴合體正妹攝影師！激像「放閃情侶照」　整排粉絲嚇到：以為官宣
  6. 王齊麟挺進奪牌戰「女友維基被改成教練」！　她一查笑翻秒標記本人
  7. 林襄曬憔悴病照竟被酸「素顏鼻子像人工」　釣出本人高EQ回覆！
  8. 印度神童鬆口預言台灣未來！「關鍵衝突時間點」曝光：要非常小心
  9. 錄影抖「收攤節目」黑料…當事人是同場來賓！　小優尷尬：不知會遇到
  10. Hani爆9月婚禮「決定延後」！　未婚夫捲醫死人風波…公司曖昧回應

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366