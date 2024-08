《神偷奶爸4》小小兵化身超級英雄對抗全新反派　電影配樂藏驚喜

文/女子學

睽違七年,美國動畫喜劇《神偷奶爸》系列終於再推續集,於今年上映的《神偷奶爸4》,再次集結原班配音人馬,並加入知名諧星威爾法洛(Will Ferrell)為本集反派獻聲;台灣中文配音的部分,由胡瓜配音的格魯、曾國城配音的惡霸麥星,召集熟悉聲線所打造的豪華配音陣容,令台配有著不輸原音的精彩。導演的部分,本片由前三集的導演Chris Renaud再度執導,喜歡神偷奶爸的影迷不用擔心續集走味的問題。

《神偷奶爸4》的故事圍繞在格魯與其妻子、養女,以及新加入的成員「格魯二世」之間,讓驚險刺激的犯罪人生迎來新的挑戰。在本集,格魯成為了AVL反恐聯盟的探員,致力於追捕令當局頭痛的通緝犯,卻不料在一次行動中,徹底惹怒兒時仇敵「惡霸麥星」。為了躲避麥星的追殺,格魯一家接受了AVL的保護計畫,不但搬離舊家,更為彼此賦予新的身分,卻不料謊言旋即遭到揭穿。

▲美國動畫喜劇《神偷奶爸》系列終於再推續集。(圖/《神偷奶爸4》劇照,下同)

[廣告]請繼續往下閱讀...

棄暗投明的格魯迎來職業危機?神偷奶爸也有無解育兒困擾



成為反恐探員的格魯,在校友會的活動中,逮捕了勁敵麥星並使其顏面盡失,心有不甘的麥星,將壞主意打在了格魯二世身上;來到五月花鎮接受庇護的格魯,決定一改其性格瑕疵,並嘗試與街坊鄰居打好關係,一切看似完美的偽裝,瞬間便遭崇拜罪犯的波比識破,並以此要脅格魯為其做事。另外,自從格魯棄暗投明後,小小兵們也成為了AVL的工作人員,只是慣於服侍壞蛋的小小兵們,帶來的麻煩似乎超出組織的預料。

有別於前幾集聚焦在新生家庭的磨合,本集以一家人面對困境與改變時的態度為重心,陌生的環境、全新的朋友圈,因為嘗試做不習慣的事而鬧出笑話,簡單易懂且不落俗套的笑料,很難不讓大人小孩身陷在神偷奶爸的世界之中。截至7月24日《神偷奶爸4》國際票房收入突破5.74億美元,更使全系列(含《小小兵》)成為首部票房突破50億美元的動畫系列,足以奠定其在動畫電影史中的地位。

令全家又驚又喜的彩蛋,搭配超萌小小兵再次征服影迷的心



為了對抗來勢洶洶的麥星,AVL從小小兵們挑出五位進行身體改造,打造出各具超能力的超級小小兵,只是行事不經大腦的他們,帶來的災難遠比拯救的災難還多;另外一邊,被鄰家小妹波比抓到把柄的格魯,不得不與她攜手完成一場荒謬的劫案,也從這次難得的合作事件,波比認同了格魯並成為了夥伴。誰都沒想到,這次搶劫行動留下了格魯潛藏的線索,最終的大戰也將一觸即發。

電影中,藏有許多令人欣喜的小巧思,監獄中合唱英國樂團驚懼之淚(Tears for Fears)的〈Everybody Wants to Rule the World〉,這首發行於1985年的歌曲曾收錄於許多經典電影,歌詞與電影中反派的心境更是不謀而合。除此之外,貼近α世代的韓風歌曲更是為電影畫龍點睛,BLACKPINK的〈BOOMBAYAH〉、防彈少年團的〈Dynamite〉的插入,未事先得知的粉絲想必會是又驚又喜。

結合許多英雄電影致敬元素跟年輕風格,《神偷奶爸4》是部老中青都能樂在其中的動畫電影,現正上映於各大戲院。

延伸閱讀

打發暑假的最佳方式:不只《腦筋急轉彎》,推薦 6 部今夏值得陪孩子重溫的動畫電影

獻給人生的皮克斯動畫──《靈魂急轉彎》:找尋活著的熱情,而非緊抓活著的目的

※本文由女子學授權報導,未經同意禁止轉載。