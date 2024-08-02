U:NUS開唱倒數8天突拋驚喜！　預告演唱會「會濕身」

記者蔡琛儀／台北報導

男團U:NUS將於8月10日在台中戶外圓滿劇場開唱會，並於演唱會倒數一週驚喜發布新單曲〈只剩幾分鐘〉。該首歌曲的創作靈感來自於夢境，蔡承祐表示：「當時我跟昱廷先寫完副歌，還在想如何完成時，胥崴就提了一個厲害的主題。」高胥崴補充：「我那陣子剛好夢到難過的情境，就跟團員分享，結果大家都很有感覺，所以想寫出一首可以闡述這樣心情的歌。」

▲U:NUS推出新單曲〈只剩幾分鐘〉。（圖／滾石提供）

〈只剩幾分鐘〉在今年初他們的台北成軍週年演唱會上首次公開演唱，獲得歌迷熱烈迴響。U:NUS表示，這首歌終於發行了，並期待歌迷在七夕演唱會上一起高歌。而MV則再度由團員高有翔導演，高有翔預告：「這次MV會有你看了一定會哭的場景，從monitor看我已經快要哭了，但是我有hold住。」

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沒想到高胥崴馬上笑虧：「〈不歸路〉你也是講一樣的話。」高有翔秒反應回：「那是給你一點信心，這次男主角比上一次好一點。」請歌迷期待再度擔任MV男主角的高胥崴，「他會展現全新不同的演技，一定要看！」

▲U:NUS將在8月10日於台中開唱。（圖／滾石提供）

出道一年半的U:NUS為了迎接即將到來的第7次個人專場演唱會，控制飲食、調整體態，並把握時間練習唱跳，只為在演出當天以最好的狀態和歌迷見面。對於七夕限定場的驚喜，U:NUS成員高胥崴語帶保留地表示，歌迷將會看到不同宇宙的他們，而高有翔則是提醒歌迷多帶衣物，因為他買了一個很大的水槍，「「小心你們會『濕身』。」