《百靈果》凱莉卸貨倒數！　被說「不要按摩」怒吐：又知道我的狀況了

記者高語璠／綜合報導

凱莉是知名Podcast《百靈果News》的主持人，她在今年年初宣布懷孕的消息後，不時在社群分享孕期心聲，今（1日）在Threads上憤怒表示，「你又不是我的醫生，你又知道我的狀況了」，引來許多媽媽們共鳴。

▲凱莉分享孕期心聲。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

目前懷有身孕的凱莉，吐露只要看到有人一直說「孕婦不要按摩，孕婦不要提重物，孕婦不要吃冰，不要這樣不要那樣」，她就會一肚子火，認為自己的狀況醫生會去評估，不需要外人去提醒。

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▲凱莉生產倒數中。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

貼文曝光後，立即引來媽媽們現身留言，「懷孕的時候每天喝冰水，不夠冰喝不下去啊」、「懷孕不能按摩太要命了，孕婦真的很辛苦，只要媽媽開心，不要過量，什麼都好」、「不能喝酒壓力超級大的」、「真的不是孕婦本人不要嘴」、「管他，又不是他們在懷孕」。

值得一提的是，凱莉日前才向網友求助，發現自己的大腿泛紅不會褪色，所幸收到很多回覆，「不少孕婦也有類似的狀況，只是大家色素沉澱的部分都不太一樣」，並補充說，只要沒有不舒服的狀況，大部分生完幾個月就會自己好了。

▲凱莉生產倒數「大腿泛紅不褪色」求助網友。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

【凱莉全文】

懷孕只要看到有人一直到處說：孕婦不要按摩孕婦不要提重物孕婦不要吃冰不要這樣不要那樣！我就一肚子火餒！

你又不是我的醫生你又知道我的狀況了