鳳梨遭公開毆打片喊「查埔人互毆」！　怒轟罔腰帶風向：我早就麻痺

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）曾和罔腰有過1段4年情，2人在2019年分手後，如今各自完婚，最近他發文指控對方盜刷他信用卡長達4年，不過罔腰事後否認盜刷，同時也公開1段遭鳳梨毆打的影片，畫面曝光後，掀起討論。為此，鳳梨今（1）日再發聲，「盜刷就是盜刷，不用一堆廢話，發10年前的影片舊聞重談帶風向，我其實也沒什麼影響。」

▲鳳梨（圖左）會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

鳳梨痛批，罔腰不但盜刷他的信用卡，還試圖透過發布10年前的舊影片來轉移外界的視線焦點，「講話斷章取義本來就是你的特性，我早就麻痺了。」鳳梨回憶當初拆夥時，他曾支付罔腰1600萬元，但對方卻從未提及此事。對於這些陳年舊事，鳳梨表示自己已懶得再多說，只要求對方償還這4年來的盜刷款項。

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▲鳳梨（圖左）、罔腰過去曾交往過。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）

鳳梨透露，自己已經通知銀行並停用了被盜刷的信用卡，他向罔腰呼籲快點把錢還給他，並強調：「刷多少還多少就這樣，我也沒有跟你收利息，對你算仁至義盡了。」此外，鳳梨表示，自己和老婆歐菈在一起5年來，從未出現過這樣的問題，同時也痛批罔腰跟誰都有狀況，應該好好檢討，「發自己割雙眼皮的照片誤導群眾，有時候我對你的招式已經麻痺了，我是沒什麼影響，反正你把錢還我就對了。」

▲鳳梨指控前女友罔腰盜刷他的卡。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

【鳳梨全文】

盜刷就是盜刷

不用一堆廢話

我跟我老婆五年來也不曾有過問題

你跟誰都有問題

自己檢討自己一下

發十年前的影片舊聞重談帶風向

我其實也沒什麼影響

男人之間你挑釁然後互毆沒什麼好奇怪的

講話斷章取義本來就是你的特性

我早就麻痺了

當初拆夥我給了你1600萬也不曾看你提過

我是很懶得講這些

反正卡在你身上

我不管你怎麼綁定還是怎麼用的

我已經跟銀行告知並且停卡了

你就把這四年刷的還我就好

剩下的我懶得跟你囉嗦

刷多少還多少就這樣

我也沒有跟你收利息

對你算仁至義盡了