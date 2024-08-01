小姐妳好像那個人！「野生邵雨薇0偽裝」逛藥妝店被捕獲⋯反應超搞笑

記者潘慧中／綜合報導

邵雨薇儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她7月31日便在社群網站上傳一段逛藥妝店的影片，至今已經吸引2.3萬人按讚留言直呼：「好想巧遇！」

▲邵雨薇逛藥妝店。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



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畫面中，可以看到邵雨薇戴著黑色棒球帽，並沒有戴墨鏡或口罩遮掩，身穿黑色背心和襯衫，短版剪裁辣露纖細腰身，平坦小腹完全沒贅肉，搭配寬鬆牛仔褲，率性又不失女人味。

▲邵雨薇似乎正在和她的廣告看板合照。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



在影片一開頭，邵雨薇似乎正在和她的廣告看板合照，身旁夥伴忍不住開玩笑說「小姐妳長得好像那個欸」，她配合地反問「哪個」，對方鏡頭一轉再度近拍看板說「那個人」，她也搞笑回應：「嗯，她跟我長得很像。」

▲邵雨薇面帶笑容。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）



事後，邵雨薇將這支側拍影片上傳到社群網站，「抓！怎麼這麼像」，立刻吸引眾多網友按讚，粉絲紛紛激動直呼：「好想遇到喔」、「比照片還漂亮」、「野生正版一樣美！」

▲邵雨薇看向自己的廣告看板。（圖／翻攝自Instagram／1989ivyshao）