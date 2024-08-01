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木村拓哉拍戲30年「履歷表」超華麗！開飛機太帥…航空公司求職者破萬

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星木村拓哉被封為「收視男」，演出電視劇都創下高收視紀錄，同時被華人粉絲稱「大神」。而他拍戲超過30年，每部劇集裡從事的職業都不一樣，列出來堪稱華麗的履歷表，更曾引發求職風潮。

職業起點《長假》鋼琴師

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《長假》是他第一次戲裡有正式職業。（圖／翻攝自X）

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木村拓哉因《愛情白皮書》、《青春無悔》逐漸走紅，從學生演到社會人。他戲劇裡第一個正式工作，是1996年《長假》的鋼琴師，戲裡為了生計還在音樂教師擔任鋼琴老師。隨後他在《協奏曲》是建築師，《快遞高手》是送貨員，《戀愛世代》是首度演公司上班族，逐漸展開多彩多姿的「職場生涯」。

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《長假》演一個鋼琴師。（圖／翻攝自X）

日人最愛大神幹這行《HERO》檢察官

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《HERO》平均收視率30%，戲裡飾演檢察官「久利生公平」。（圖／翻攝自X）

根據收視率統計，木村拓哉歷來所有代表作，收視率最高的是2000年的《美麗人生》，戲裡是一個美髮造型師，完結篇收視高達41.3%。日媒《女性SEVEN》曾票選，他最受觀眾喜歡的職業劇是《HERO》，戲裡是愛網購的檢察官，第二名才是《美麗人生》。

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《美麗人生》飾演美髮造型師。（圖／翻攝自X）

《夢想飛行Good Luck》掀萬人求職潮

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《夢想飛行Good Luck》是副機長，戲裡制服扮相帥氣。（圖／翻攝自X）

木村拓哉自帶獨特的帥哥氣場，以至於每次在劇中從事不同職業，都呈現出職人的帥度。他2003年在《夢想飛行Good Luck》飾演副機長，身穿航空公司機師制服出勤，帥氣呈現航空公司的工作樣貌，電視劇由全日空贊助拍攝，受到高收視影響，全日空航空以往求職人數平均7000人，劇集播出後求職人數超過7800件，日本航空的求職人數突破1萬件。

新劇《Believe》是土木設計師

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《CHANGE》飾演總理。（圖／翻攝自X）

木村拓哉戲裡甚至演到一國總理（CHANGE），近年則是在《Grand Maison東京》飾演挑戰米其林三星的廚師、《BG終極保鏢》演保鏢、《教場》演警察學校教官。他今年（2024）新劇傳出原本鎖定媒體業，要飾演新聞主播，不過受到傑尼斯創辦人性醜聞影響，電視台換了新計畫，他在《Believe－為你架起的橋樑－》飾演一個土木設計師，專門設計橋樑等重大建設，但是因故入獄，又展開逃亡，雖然故事峰迴路轉，華麗的履歷表確定再添一個新職業。

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《Grand Maison東京》飾演法式料理廚師。（圖／翻攝自X）

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《教場》飾演警察學校教官。（圖／翻攝自X）

▲▼木村拓哉拍戲30年累積「華麗履歷表」。（圖／翻攝自X）

▲木村拓哉《Believe》飾演造橋的土木設計師。（圖／翻攝自X）

▲▼木村拓哉拍戲30年「履歷表」超華麗。（製圖／記者陳芊秀）

▲木村拓哉拍戲30年「履歷表」超華麗。（製圖／記者陳芊秀）

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