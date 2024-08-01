HYBE挑撥失效！NewJeans表態選邊站告白閔熙珍：妳是媽媽守護我們

記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂公司HYBE近期與子公司ADOR紛爭還沒結束，日前韓媒《Dispatch》放出子公司ADOR執行場閔熙珍私下與員工的對話，藉此挑撥她與NewJeans的感情，但似乎無效。她近日在IG貼出Danielle寫的手寫信，感性致謝「妳是我們的媽媽，也是帥氣的戰士」，字句充滿對代表的謝意，雙方感情還是很好。

▲NewJeans表態會站在閔熙珍這邊。（圖／翻攝自NewJeans IG）



閔熙珍所貼出的照片，是Danielle所寫的手寫信，雖是文字內容，但彷彿有聲音，她甜美喊著「親愛的代表，我是Danielle，不知不覺2年過去了，最辛苦的代表，真的真的很感謝。」

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Danielle感性地寫下，「雖然短但很長的2年間真的有很多事情，7年來彷彿所有的事都已經發生了的感覺，這算是某種消災擋難嗎？」她感謝代表所做的一切，「妳用盡全力守護我們、照顧我們，既是我們的媽媽，也是帥氣的戰士，每天都因為有代表，讓我們更幸福，愛妳。」

▲▼Danielle告白閔熙珍「妳是媽媽也是戰士」。（圖／翻攝自NewJeans、閔熙珍IG）



團體從成軍到出道歷經風風雨雨，Danielle透過信件訴說真心，「每天您都經歷著我們所不知道的辛苦，但仍在我們面前給予滿滿的愛，（我）每次都覺得很心疼。」她向代表閔熙珍喊話「代表，我們無論何時都是站在妳那邊，您知道吧？因為我們是家人，只要需要我們，我們就會奔向你，不論要選擇怎樣的路，我們都想跟你一起，就算沒辦法給予很多幫助，但當代表累的時候，我們也想在身邊。」

手寫信寫出NewJeans的信念，HYBE雖打出輿論戰，但看起來並未影響到閔熙珍與幾位女孩的感情，粉絲看到藝人的選擇，也紛紛表示相信她們，盼望紛爭儘早落幕。