遊戲重啟！《魷魚遊戲2》12／26播　驚悚預告曝「選手跑死亡賽跑」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣生存遊戲劇集《魷魚遊戲》於2021年夯遍全球，主角群李政宰、魏嘏雋、鄭好娟、朴海秀等人戲約接不完，更勁升為國際大咖。戲劇熱潮持續，導演過去宣布開拍第二季與第三季，長達近1年的拍攝期間，終於在6月宣布殺青，1日更傳來好消息，《魷魚遊戲2》播出日期已經定下來檔期，將在12月26日與觀眾見面。

▲《魷魚遊戲2》即將在12月26日播出。（圖／翻攝自Netflix）



《魷魚遊戲2》與《魷魚遊戲3》為同時製作，除了原班人馬回歸李政宰、魏嘏雋、孔劉、李炳憲，新的一季還加入不少新面孔，包含人氣天王偶像T.O.P、朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成焄、梁東根、曺柔理等人，一字排開全是劇迷熟悉的面孔，令粉絲相當期待他們會帶來怎樣的火花。

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▲《魷魚遊戲2》驚悚預告曝光，選手跑死亡馬拉松。（圖／翻攝自Netflix）



戲劇於1日官宣，《魷魚遊戲2》確定於12月26日播出，緊接著第三季則是會在2025年公開。官網同步釋出1分鐘預告，一群人跑「死亡馬拉松」，四周聲音全是選手的悲鳴聲，接著鏡頭轉到蒙面人身上，他說著「隔了3年不見，你要再參加一次遊戲嗎？」當年熟悉的音樂聲再度播出，充滿驚悚氛圍。

事實上，日前「打紙片男」孔劉曾在受訪時被問及即將上映的作品，他主動提到《魷魚遊戲2》，並表示「我非常愉快地完成了拍攝。大概今年12月聖誕節時，全球觀眾可以同步觀賞。」此前，孔劉曾在《魷魚遊戲》第一季中以「打紙片男」驚喜客串，此次在第二季中，他將扮演更重要的角色。