快訊／紀卜心道歉了！罵網友文盲「對社會做了不良示範」4點澄清曝光

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅紀卜心與小吳的「十盛」手搖飲因乳源標示問題引發爭議，接著又因公關處理不佳掀起更大輿論風暴，其中紀卜心因沒有現身道歉，還嗆網友「文盲」，持續遭抨擊。稍早她終於透過IG發表聲明再次向大眾道歉。

▲紀卜心道歉了。（圖／翻攝自紀卜心Instagram）

紀卜心先是為了這次風波誠心致歉，提到先前首次發布了「衛生局來稽查後回覆我們並無違規事宜」的聲明後，才了解大眾是因為菜單標示不清、認為在玩文字遊戲，所以後續才發了二次聲明，認了疏忽，不過還是有很多消費者不接受，之後才會決定發小吳的道歉影片以及她的文字聲明，直言「菜單行銷上雖然沒有參與到，但文字標示不清造成誤會，身為產品推廣人，我跟小吳要負更多責任，所以我們承認我們的疏忽以及承諾會改進」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

紀卜心表示道歉有很多種方式，小吳選擇用影片，她則是文字聲明，並沒有「不錄道歉影片、沒有歉意」的意思，她提到自己親自回覆很多私訊、一一道歉，但沒能符合大家心中期待的道歉、讓支持自己的粉絲失望，她感到很抱歉。並解釋當初做「十盛」這個品牌，為了看起來好喝，所以取了自創的「熟成生乳」名稱，她對此也致歉「取得不恰當，但絕不是為了欺騙大家是鮮奶茶」。

▲紀卜心第三次道歉。（圖／翻攝自紀卜心Instagram）



針對罵網友是「文盲」，紀卜心再次致歉，認錯表示「當下再怎麼難受都不應該這樣回覆，我完全對我講出的話負責任。我向該名網友慎重的道歉，對社會大眾做了不好的示範，我會檢討」，最後也針對一些網路上的言論澄清，首先表示自己不是五桐號老闆、也未入股，第二是從未刪過網友留言，第三則是會針對網路上造假與她的對話紀錄保留提告權利。

最後是粉絲數量異常增長的情況，紀卜心澄清自己沒有買粉絲，並說道：「我知道此風波因為真的做得不好，所以會有人對我失望、退粉，我都尊重各位的選擇。」她表示不知道買粉絲是誰做的，「再次強調，我絕對沒有買粉絲，不論是以前、現在、未來」。



以下是完整聲明：

先謝謝大家的關心，我有些話想重新整理說明。

我要為了這次的風波誠心的向各位道歉。在事件發生的第一時間沒有出面聲明清楚。這幾天陸續發生很多事，所以現在想用我的角度再一次把一切和大家說明。

這次事件的風波中公司、小吳、和我總共發了三次的聲明。

第一次是和公司團隊討論後發布關於「衛生局來稽查後回覆我們並無違規事宜」的聲明。

這次聲明發布後，我們理解到是因為菜單標示不清讓消費者覺得我們在玩文字遊戲，在這邊我對於沒有確實釐清消費者感受搞錯問題再次道歉，對不起。

所以我們發了第二次道歉聲明，承認疏忽和說明十盛使用的原料，並立即將門市官網菜單做同步更新，但聲明後還是有很多消費者感到被誤導。

第三次是小吳拍的道歉影片以及我發文轉述的文字聲明，是想告訴大家，我跟小吳負責試喝並推廣，菜單行銷上雖然沒有參與到，但文字標示不清造成誤會，身為產品推廣人，我跟小吳要負更多責任，所以我們承認我們的疏忽以及承諾會改進。

當時小吳人在國外遇颱風無法回來，但他很想盡快處理向支持的粉絲們說清楚我們真的無意騙人，所以公司幫我們兩個看過文案後我們才共同發布。

道歉有很多種方式，小吳選擇用影片，而我選擇發文字聲明，並沒有「不錄道歉影片、沒有歉意」的意思，我也親自回覆很多私訊、一一道歉，沒符合大家心中期待的道歉、讓支持我的粉絲們失望，真的很抱歉，希望大家能理解，這次的事件我願意承擔相對應的責任。

所以這一次想用我的口吻，好好跟大家說明並且解釋我的初衷，如果看完之後還是覺得我還在凹、更討厭我，都沒關係，我不逃避也沒有欺騙。

一開始做十盛，團隊想讓商品喝起來好喝、同時看起來也好喝。取了一個行銷上自創的名稱 「熟成生乳」，很抱歉這個名字取得不恰當，但絕不是為了欺騙或引導大家去以為它是鮮奶茶，而我們沒有清楚的標示是我們的失誤，但絕非要誤導是鮮奶茶。

關於北海道，我們的確有成份來自於北海道，因不是北海道鮮奶造成大眾期望值的落差與失望，這部分我們承認疏忽，菜單跟門市也馬上更改標示。再次真心誠意的說我們本意從來沒有想要欺騙與誤導大眾及支持我們的粉絲。

因為我們開發時的盲點，我們本來就不是要做純鮮奶茶，也沒想到我們當時的行銷造成這麼多人誤會。在一開始媒體的慫動標題「被消基會點名」以及惡意的回覆下，我們在第一次聲明的時候只想告訴大家，衛生局稽查回報結果是並無違規事宜。但後續釐清是文字標示不清楚，讓很多人以為我們是鮮奶茶，這部分是我們經歷此事才了解到的疏忽，才因此再道歉一次。第一次遇到生意上的風波我們處理的確實有不完善的地方，這也是我們要學習的。

再來是我深夜回覆網友「文盲」一事，我在此誠心道歉，很抱歉，當下再怎麼難受都不應該這樣回覆，我完全對我講出的話負責任。我向該名網友慎重的道歉，對社會大眾做了不好的示範，我會檢討。

關於一些不實的謠言我想在此澄清：

1.我不是他牌飲料店老闆、也沒有入股。

2.我沒有刪除留言。回覆某位網友說用的是統一鮮乳那一則留言後續不見了並不是我刪掉的，我既然已選擇回覆此留言就代表我要面對，並無要欺騙之意更沒必要在很多人都看到這則留言後又自己刪掉，只是會被罵更慘，我不會做這樣的事。

3.網路上流傳一些造假的與我的對話紀錄。請各位勿輕易相信這類不實造謠，而發這些不實的製圖帳號已存證，我將保留通過法律途徑追究相關責任的權利。

4.我並沒有買粉絲。我知道此風波因為真的做的不好，所以會有人對我失望、退粉，我都尊重各位的選擇，同時也想和你們道歉，抱歉讓你們失望了。但不知道是誰幫我買粉絲，且在我本人都還沒發覺漲粉的情況下馬上就有記者媒體報導此事。再次強調，我絕對沒有買粉絲，不論是以前、現在、未來。

這幾天收到很多訊息，很謝謝關心我的粉絲朋友們，這幾天罵的很難聽的我也很不好受，一時回覆情緒字眼的留言也再次向大家道歉，這是我該面對的我不會逃避。

日後我會更認真面對未來的挑戰，更謹慎做好我份內的工作。

謝謝願意持續支持我相信我的朋友，會繼續努力不讓大家失望，也再次跟大家說對不起。