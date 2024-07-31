方文琳認當年深愛王傑！「想當他女兒後母」吐心聲：退演藝圈也行

記者劉宛欣／綜合報導

59歲的「玉女掌門人」方文琳當初因歌壇天王劉文正賞識而出道，沒多久便紅遍大街小巷，還拿下了金嗓獎，怎料卻在最紅的時候突然認愛天王王傑，事業大受打擊，近日她受邀登上Podcast節目《百靈果News》，大方提起這段往事，坦言當年為了愛願意拋下一切，甚至做好了當王傑小孩後母的準備，但她也對老闆劉文正感到抱歉。

▲方文琳時隔多年再度提及當年與王傑的戀情。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

方文琳是有話直說的性格，不喜歡說謊，她透露當天有記者得到消息打電話向她求證，她直接就認了，沒想到隔天就是鋪天蓋地的報導、輿論襲來，不過她心態沒有受太大影響，並直言：「那時候王先生有一個5、6歲的小女兒，真心就想當一個後母。」對比王傑戀情曝光後的不自在，她表示「跟他在一起，我退出（演藝圈）都沒關係，我可以在幕後，所以我其實停（工）了滿長一段時間，（專輯）銷售已經不好了，乾脆就是躲起來」。

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▲方文琳坦言當年為了王傑，曾想過退出演藝圈。（圖／翻攝YouTube／百靈果News）

不過方文琳本人雖然為愛願意放下一切，但仍對一手栽培自己的老闆劉文正心懷歉意「我很對不起劉大哥」、「真的傷透了他的心」，而她也提及，當年公司沒有禁止藝人談戀愛「當時裘海正就已經跟她現在老公在戀愛了」。