女兒辣照連發　天王憲哥急澄清　我們家小孩不可以在外亂混

記者葉文正／台北報導

Sandy（吳姍儒）2022年PO出家中三姊妹的合照後，二妹Vivian、小妹Olivia的高顏值立刻成為關注焦點。近日小妹Olivia在社群網站上傳一系列比基尼辣照，難得解放好身材，但身為爹地的天王吳宗憲(憲哥)卻發聲：「我們家的小孩不可以在外面亂混的！」

▲吳宗憲小女兒。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）

Olivia辣照見諸媒體後，引起網友不小騷動，稱讚她的比批評的要多， 憲哥聽到後反應很有趣，他表示：「噢照片在哪裡？哈哈。沒有啦，她沒有要出道，她是畫畫的，朋友圈也非常單純，我們家是不可以在外面亂混的。」

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▲吳宗憲小女兒側面也美。（圖／翻攝自Instagram／ohleavia）

吳宗憲之前曾說過，有幫每個兒女都置產，都搞定好了，小女兒自然也不例外：「她當然也是住豪宅呀，家裡有游泳池。當然要SHOW一下囉。所以奉勸全天下的子女。要慎選父母。哈哈哈，哈哈，開玩笑的啦。」

▲憲哥說家中小孩都不可以在外亂混。（圖／記者湯興漢攝）

雖然愛女泳裝辣照引起騷動，但吳宗憲說：「講實在話，因為我們整個家庭都很傳統，不希望有任何人胡作非為，離經叛道。所以只要有認真工作，孝順父母，友愛兄弟姐妹，這樣就可以啦。」除了對兒子管教比較嚴格，對女兒們的要求並不高，展現父愛的一面。