快訊／JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」　質疑林郁婷性別爭議

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling），2020年時指出「有月經的人」就是「女人」，遭外界批評歧視跨性別。近來巴黎奧運如火如荼舉行中，JK羅琳則在推特轉發外媒《衛報》報導，質疑包括中華隊林郁婷等選手的性別爭議。

▲JK羅琳針對LGBTQ議題的發言，讓丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森等演員疏遠她。（圖／美聯社）

JK羅琳儘管遭受外界批評，甚至引起《哈利波特》系列電影演員的切割，但她仍堅持自己的想法，之後更直接不演，公開表示反對「跨性別女性是女人」，甚至表示為此番言論入獄也沒關係。

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▲JK羅琳轉發外媒《衛報》報導，質疑包括中華手林郁婷等選手的性別爭議。（圖／翻攝自X）

正值巴黎奧運期間，JK羅琳更直接在X發文表示：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺害？」配圖中就出現中華隊拳擊選手林郁婷。

台灣女拳王林郁婷去年3月在世界拳擊錦標賽，原本獲得銅牌，沒想到頒獎前夕卻遭到國際拳擊總會以不合理的檢測方式，判定她生理數值異常而被取消奪牌資格。

▲「台灣女拳王」林郁婷本屆巴黎奧運也是國手之一。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

所幸林郁婷返台後再次檢查的結果，符合國際參賽規定，之後更在杭州亞運勇奪金牌，成為台灣女子拳擊隊史第一人，證明自己實力。而此次出征巴黎奧運，林郁婷也通過國際奧會檢測。她也曾在訪問中無奈表示，自己是貨真價實的生理女性。