李佳穎懷孕狂漏尿「半夜衝急診」！　醫一查大烏龍：虛驚一場

記者王靖淳／綜合報導

女星李佳穎去年和小9歲的男友「阿力」結婚，她在今年6月宣布懷孕5個月的好消息，同時也透過影片記錄做試管的求子之路，平時會透過社群分享生活的她，今（30）日在限時動態發文透露，在懷孕期間遇到的困擾。

▲李佳穎會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）



李佳穎在文中幽默地提到，這是她懷孕後遇到的「小困擾第二彈」，主要是關於漏尿的問題。她透露，每次在尿完回到沙發或椅子上，剛坐下來就會發現又有漏尿的情況，這讓她感到非常困擾。李佳穎回憶上週的一次經歷，當時她漏尿的情況非常嚴重，以至於她懷疑自己是否是高位破水。為此，她半夜衝到急診室，請醫生用試紙確認，所幸只是虛驚一場。

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▲李佳穎發文分享懷孕後的困擾。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎在文末祝福所有懷孕的女性，希望她們能順利度過孕期而不受漏尿困擾，同時也以「漏尿的媽媽敬上」結尾，展現她在面對孕期的挑戰時，依然保持坦然及樂觀的心情。事實上，李佳穎在公開懷孕的喜訊後，就時常在社群分享孕期的日常，最近她更發文透露，自己播了周杰倫的歌曲〈聽媽媽的話〉給寶寶聽，讓肚子裡的寶寶嗨到又踢又推。為此，她打趣表示：「聽媽媽的話不錯不錯。」