老公大她26歲！日女偶像菊池瑠瑠結婚9年生4娃…為尪慶生玩地獄梗

記者陳芊秀／綜合報導

日本女偶像菊池瑠瑠（菊池瑠々）是3人偶像女團「Love La Doll」的成員，20歲時與大自己26歲的IT企業社長結婚。婚後9年她生下4個孩子，近日曬出夫妻合照，為老公慶祝55歲生日，亮麗外型完全不像是4個孩子的媽媽。

▲菊池瑠瑠（菊池瑠々）是偶像女團成員，20歲時宣布結婚，老公大她26歲。（圖／翻攝自IG）

菊池瑠瑠上傳合照放閃，透露夫妻倆許久沒有晚餐約會，這次因為老公55歲生日，難得到餐廳享用美味的晚餐與一同喝酒。她更透露雖然是老公生日，去的還是她想去的餐廳。

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除了依偎老公放閃，菊池瑠瑠上傳另一張自拍照，看到老公雙手合十的模樣，笑虧「好像臨終時的姿勢，你要健康好好的（笑笑）」，大膽開地獄梗玩笑。

▲菊池瑠瑠陪老公慶祝55歲生日。（圖／翻攝自IG）

菊池瑠瑠的爸媽都是中國大陸人，在日本出生，中文、日文都說得非常流暢。她婚後育有2子2女，並持續活躍網紅圈，由於夫妻年齡相差甚大，坦言常被批評「目的是為了錢」、「感覺很噁心」， 對於不能理解的人們也只能說無奈，面對討人厭的留言，她其實並不在意，但是如果是針對她的孩子、老公，就會很生氣。

▲菊池瑠瑠與老公年紀相差大，面對批評不在意。（圖／翻攝自IG）