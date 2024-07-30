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韓21歲饒舌歌手Ch1tkey「開玩笑要跳樓」瘋傳腳滑墜樓！　3疑點遭指：造假

記者張筱涵／綜合報導

南韓21歲地下饒舌歌手Ch1tkey（鄭俊赫，音譯）29日傳出死亡消息，他和朋友在頂樓開玩笑說，若粉絲人數破1400人，他們就要跳樓，結果，自稱是他女友和朋友的人在幾小時後發文說，他失足墜樓，且已經身亡，但後來又被網友反駁「一切只是造假」，整個事件陷入疑雲中。

 【2024/7/30 15：50更新】韓警方回應「沒有接到相關報案」，Ch1tkey本人更新Instagram說「很高興見到你呵」並轉發到限時動態說「I love yall」，證明是一場鬧劇。

▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram／Ch1tkey）▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram／Ch1tkey）

▲▼Ch1tkey曾上傳開玩笑說要跳樓的Instagram限時動態。（圖／翻攝自Instagram／Ch1tkey）

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▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram／Ch1tkey）

Ch1tkey於29日在Instagram上發出一段影片，影片中他坐在頂樓的牆緣，晃著雙腳並說：「今天要做什麼呢？我要舉行『只要大家追蹤我，我就會跳下去』的活動，究竟從這裡跳下去會活下來嗎？請訂閱按讚喔。」

過不久，他再次更新限時動態，可見他和同為饒舌歌手的1letaa在一起，他們仍在頂樓的牆緣，再次以玩笑語氣表示有1400人關注的話就要跳下去，在這之後他們兩人的Instagram都沒有更新，反而出現了自稱為女友的人（下稱S某）用Ch1tkey的Instagram帳號發文，且有另一名自稱是Ch1tkey的朋友的人在嘻哈論壇發文。

▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram）

▲自稱Ch1tkey女友者用Ch1tkey帳號發文說找不到人且已報警的貼文。（圖／翻攝自Instagram）

S某以Ch1tkey的帳號發文，說自己是Ch1tkey女友且已經到Ch1tkey的住處，但卻找不到人也無法聯繫上，後續她透過自己的帳號說「我跟Ch1tkey的媽媽講了1小時電話，總而言之目前Ch1tkey被送到急診室，目前意識不清楚，我真的哭到眼睛快睜不開了」，接著又說「我相信Ch1tkey會在夢想中的世界過得很好，我會一輩子惦記著你、為你祈禱，我愛你」。

▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram）

▲自稱Ch1tkey女友者上傳和著名為Ch1tkey母親的人的對話紀錄。（圖／翻攝自Instagram）

▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram）

▲自稱Ch1tkey女友者發哀悼文。（圖／翻攝自Instagram）

而自稱Ch1tkey的朋友也在論壇發文，「原本我們計劃要進行一場Ch1tkey假裝要跳下去且會抽禮物送粉絲的直播，但Ch1tkey腳滑墜樓，那裡是5層樓的建築且中間有一層凸出來的，Ch1tkey朋友一開始以為Ch1tkey在開玩笑，下去才發現Ch1tkey沒有反應便打119並送Ch1tkey到急診，現在已經被判定心跳停止了，作為朋友代替他向粉絲一直以來的支持表達謝意，謝謝大家聽他的歌」。

▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自Instagram）

▲自稱Ch1tkey友人發文，目前已找不到該文。（圖／翻攝自FMKOREA）

然而，這篇文章卻在不久後遭到刪除，且有網友表示，登上熱門討論的已經死亡的饒舌歌手Ch1tkey的消息是假的，真的太無言了，認識的人就住在那棟樓，說是警察有來，但他們說是為了宣傳專輯才騙人的」、「朋友說警察來了以後，Ch1tkey本人、Ch1tkey朋友和Ch1tkey女友都從那棟樓走出來了」。

▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自fmkorea）▲▼Ch1tkey。（圖／翻攝自fmkorea）

▲網友指控Ch1tkey造假。（圖／翻攝自FMKOREA）

這件事在南韓論壇FMKOREA掀起熱烈討論，但隨著原文被刪除和有網友指稱是在造假，且一直沒有南韓警方或消防局等官方單位出面說明，事情的真相陷入了疑雲。

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