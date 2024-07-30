羅志祥45歲生日終於鬆口！　揭喜訊「二度高雄跨年開唱」

記者蔡琛儀／台北報導

天王羅志祥（小豬）將在7月底推出新專輯《舞狀元》，上個月開放預購後就造成搶購風潮。今（30日）他45歲生日這天，更無預警公開今年跨年12月31日再次與歌迷到高雄巨蛋跨年，也是他連續第二年在高雄巨蛋唱跨年演唱會，讓他直呼：「哇這禮物會不會太棒了。」

▲羅志祥生日宣布於高雄巨蛋二度跨年開唱。（圖／寬宏提供）

這次演唱會主題是以出道30周年為主軸，小豬開心表示：「30週年是很有意義的一年，也是我的里程碑！在這次的演唱會就是邀請大家來我的樂園來開心的玩樂、一起party！」

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小豬也計畫屆時把高雄巨蛋打造成「遊樂園」，要讓歌迷開開心心的來，玩得心滿意足再回家。選在高雄巨蛋就是要讓全場放心嗨，用力跳起來。去年他在高雄巨蛋的跨年演唱會，不僅施放大量煙火與舞台燈光特效、現場送出五星飯店住宿券、自有品牌周邊等好禮，更用首首回憶殺留給歌迷難忘的回憶，這回的演唱會內容，小豬透露：「30周年會有全新舞台設計，跟之前evolution演唱會完全不一樣。希望大家一起跨年、一起過一場快樂的演唱會，跟粉絲的互動還結識一定不會少的！」

目前演唱會相關內容製作都還在與團隊討論規劃中，屆時有沒有禮物送大家？小豬賣關子說：「來了就知道囉，一定會讓大家心滿意足的回家，開心迎接新的一年！」門票將在8月14日開賣，詳洽寬宏售票、萊爾富、OK便利商店。