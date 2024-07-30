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緋聞切割完趙駿亞　吳婉君《愛的榮耀》入戲忘我深吻傅子純

【獨家】【入戲吻深情】緋聞切割完趙駿亞　吳婉君忘我深吻傅子純

▲吳婉君（右）和傅子純（左）朝夕相處、 拍了整年的8點檔，已建立默契。

圖文／鏡週刊

吳婉君日前被拍到夜入趙駿亞家，她在社群洋洋灑灑寫了700字澄清兩人是熱愛戶外活動的健康交友關係。而近期她和同劇已婚男星傅子純也顯得十分親暱，甚至自加吻戲表現，明明簡單鳥啄式親吻，兩人現場卻吻得渾然忘我，感受到情深意重，入戲頗深。

吳婉君去年坦承已和圈外男友分手，這段她主動追來的戀情一年多就告吹，不久前她說這一年來仍單身，且因拍戲之故，沒有機會拓展生活圈，不過目前《愛的榮耀》劇組中，她寄情大仁哥傅子純，兩人愛得濃烈，甚至順勢加了不少吻戲。

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自行加戲　啄吻變熱吻

戲裡吳婉君因腦部病變出現失憶現象，飾演她老公的傅子純不捨又愛憐，當然也對於自己可能被遺忘感到不安，一場兩人在過去曾約會的遊樂場戲中，雙方表白了彼此的心意，最後劇本寫著：「瑞德調皮地在愛嘉唇上印下一吻，愛嘉笑了，也回以甜蜜一吻。」但簡單的一吻印記，兩人正式拍攝時，直接上演難分難捨長達近半分鐘的熱吻，4片唇共吸吮了10次，電流破錶。

吳婉君（左）和傅子純（右）日前在一場表白戲自加深情熱吻。（翻攝自民視《愛的榮耀》）

▲吳婉君（左）和傅子純（右）日前在一場表白戲自加深情熱吻。（翻攝自民視《愛的榮耀》）

吳婉君（左）和傅子純（右）在《愛的榮耀》中親密戲不少。（民視提供）

▲吳婉君（左）和傅子純（右）在《愛的榮耀》中親密戲不少。（民視提供）

據知情人士透露，吳婉君出入劇組雖有助理跟隨，但和傅子純互動親暱，常打打鬧鬧，兩人戲裡本就愛得死去活來，傅子純一度落海失憶，精子還被弟媳拿去人工受孕，好不容易有情人終成眷屬，換成吳婉君失憶，輪番上演狗血哏，但也增加彼此激情堆疊。

個性嗆辣　被封放電機

吳婉君過去感情動態鮮少被注意，直到傳出和趙駿亞曖昧後，開始成為娛樂熱門話題人物，知名度大開；接著她又在臉書開砲，指好友私下流傳她不實傳言，在八點檔圈子引起一陣雞飛狗跳。

熱愛戶外活動的吳婉君，時常在社群分享動態。（翻攝自吳婉君IG）

▲熱愛戶外活動的吳婉君，時常在社群分享動態。（翻攝自吳婉君IG）

吳婉君個性直率嗆辣，同劇的人坦承她是超級放電機，不過《愛的榮耀》拍了1年，戲裡先後和馬俊麟、曾子益、傅子純搭檔，偏偏都是已婚男子，最後最對味的是交手最久的傅子純，而傅子純和圈外妻子相戀到結婚已10年，中間只跟蘇晏霈傳過緋聞，當時他祕婚3年才被本刊爆出人夫事實。

吳婉君（左）近期和趙駿亞（右）的關係進展引起熱議，令人好奇。（翻攝自吳婉君臉書）

▲吳婉君（左）近期和趙駿亞（右）的關係進展引起熱議，令人好奇。（翻攝自吳婉君臉書）

吳婉君（左）因《炮仔聲》打開知名度，當時曾和張書偉（右）搭檔。（翻攝自張書偉臉書）

▲吳婉君（左）因《炮仔聲》打開知名度，當時曾和張書偉（右）搭檔。（翻攝自張書偉臉書）

至於吳婉君花700字切割趙駿亞，因為她不想被冠上第三者罪名。其實吳婉君和趙駿亞認識許久，對未來兩人關係，她並未把話說死：「即使有其他發展的可能，勢必也得經過謹慎思考與認真對待。」


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鏡週刊, 吳婉君, 趙駿亞, 傅子純

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