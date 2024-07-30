辣妻王燦暴瘦臉頰凹陷「體重39.2公斤」　最小號衣服得用別針夾！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星杜淳的妻子王燦因擁有甜美臉蛋、火辣身材，在真人秀陸綜的表現圈了不少粉絲，開設抖音帳號成為人氣網紅。而她因為身材越來越瘦，引發議論，30日發長文透露自己增肥失敗、穿好看的衣服撐不起來的苦惱。

▲杜淳辣妻王燦因甜美外型圈粉走紅。（圖／翻攝自微博）

王燦雖沒有出道，但跟著老公參加陸綜後，人氣激增，也接不少商品廣告，等於半個圈內人。而她最近身材越來越消瘦，臉頰凹陷，有人留言「懷孕那時好看，但她老是自以為才好看」，而她親自回應：「我瘦是沒有辦法。醫院去過無數回！你以為我想嗎？你知道想增肥多難嗎？這跟嘲笑一個胖子瘦不下一個道理！」

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▲王燦暴瘦臉頰凹陷，引發網友批評。（圖／翻攝自微博）

▲王燦回應網友增肥失敗。（圖／翻攝自微博）



儘管有人建議調整脾胃，王燦接著說在北京已經看了無數中醫，「別提了」。而她30日在微博曬照，公開自己現在體重僅39.2公斤，並透露年初因脹氣住院，嘗試增肥沒有效果，「我也試過暴飲暴食，各種高熱量的東西什麽發胖吃什麽，但是反而適得其反，給腸胃增加了很大的負擔，導致了更多的問題，湯藥也吃了很多，但效果實在不好」。時常拍美妝、穿搭影片的她，因為太瘦導致參加活動、拍攝雜誌不好借衣服，最小號都要用很多別針夾起來，很多好看的衣服撐不起來等等。

▲王燦1月時住院，老公杜淳陪伴。（圖／翻攝自微博）

▲王燦公開體重39.2公斤。（圖／翻攝自微博）