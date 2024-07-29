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54歲秦楊雙手痠麻「確定進醫院動刀」　欠債700萬曝還錢近況！　

記者黃庠棻／台北報導

54歲資深藝人秦楊（本名莊政博）以《台灣霹靂火》劉文聰一角爆紅，一度從政參選高雄市議員落選，2019年演出電視劇後就再也沒有接戲，鮮少出現在螢光幕前。日前宣布拍攝反詐騙影集，今（29）日舉辦發布記者會，就連内政部警政署署長張榮興都出席。

▲▼反詐騙公益影集發佈會-王滿嬌，盛竹如，馬國畢，維尼，秦楊。（圖／記者周宸亘攝）

▲王滿嬌，盛竹如，馬國畢，維尼，秦楊出席反詐騙公益影集發佈會。（圖／記者周宸亘攝）

秦楊今（29）日出席《壞蛋麥擱騙啦》發布記者會，是一部反詐、打詐的影集邀請盛竹如、王滿嬌、馬國畢、維尼、邢靜媛 、周婷婷等藝人出演，籌備時間僅用了3個禮拜，拍攝也只用了3天就完成19分鐘的影片，且將無償給警政署播出。

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▲▼反詐騙公益影集發佈會-秦楊。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊拍攝反詐騙影集。（圖／記者周宸亘攝）

而秦楊先前被爆出欠債700萬，被問到此事，他低調回應目前已經很努力在償還，認為「個人欠債是小事」，更希望製作反詐騙的影片來宣導國人不要被騙錢，至於拍戲的部分，他表示因為疫情關係想要重拍「終極一班」系列劇集已經延宕了5年，而讓他走紅的八點檔則是沒有收到相關邀約。

▲▼反詐騙公益影集發佈會-秦楊。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊談到自己欠債700萬一事。（圖／記者周宸亘攝）

此外，秦楊日前爆出「肺長4結節」，如果不好好追蹤會轉成肺腺癌，他今天透露發佈會結束後，處理完私事就會進醫院動刀，但手術是與頸椎有關，被醫生警告「頸椎一定要開刀」，而肺部的小結節只要定期追蹤即可，這次進醫院兩個部位都會好好做檢查。

▲▼反詐騙公益影集發佈會-秦楊。（圖／記者周宸亘攝）

▲秦楊頸椎要動刀。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，秦楊先前就透露自己頸椎骨和肺都出狀況，因為頸椎骨刺導致他時常雙手痠麻，3節頸椎都受到影響，如今肺部也有狀況，表示4年半前去醫院檢查出一顆0.2公分的小結節，如今已經長到0.5公分，還突然冒了其他3顆，「我這幾年都有靠吃中藥壓制住，醫生說如果長超過0.8公分就會變成肺腺癌初期。」

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