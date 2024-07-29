雷／《她的日與夜》變恐怖片！15集預告「女屍遭挖出」她生死不明

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《她的日與夜》由鄭恩地、李姃垠、崔振赫主演，戲劇即將邁入結尾，隨著兇手浮出水面，竟是隱藏在主角群身邊的人，她的動機、目的也將在接下來的15集交代清楚，最新預告出現衝擊性發展，女主角鄭恩地遭到兇手攻擊生死不明，與此同時，警方再度挖出一具屍體，手上戴著戒指被判定為女性，觀眾直呼太刺激，「完全變驚悚恐怖片了」、「怎麼停在這裡」、「等不了1個禮拜了」。

▲▼《她的日與夜》兇手出爐，竟是待在男女主角身邊的實習生。（圖／翻攝自JTBC）



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《她的日與夜》題材主打奇幻浪漫喜劇，靠著鄭恩地、李姃垠活力十足的演技，獲得觀眾喜愛，然而，戲劇一直以來都隱藏的殺人案件，女主角「李微進」阿姨20年前離奇失蹤，男主角桂志雄媽媽遭殺害，案件追了20年沒著落，隨著戲劇接近尾聲，才慢慢水落石出。

▲▼鄭恩地遭偷襲倒下。（圖／翻攝自JTBC）



李微進為了救爸爸，獨自赴約與兇手孔恩心見面，最後被對方偷襲倒下，她雖然中間甦醒逃到山上，但兇手緊追不捨，唱著躲貓貓的童謠「躲好一點，我看到妳的頭髮囉」，歌聲令人毛骨悚然。

▲▼《她的日與夜》15集預告挖出謎樣女屍，鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）



預告片裡，崔振赫看到倒在草地上的李微進，他的表情哀傷不已，女方生死不明；不僅如此，警方再度挖出一具女屍，手上戴著戒指被判定為女性，疑似為消失已久的林順阿姨。謎團一個個揭曉，也讓觀眾捧著心臟直呼「太刺激了」、「不會就讓李微進這樣死掉了吧」、「救救微進」，戲劇即將於下週迎來完結篇，現於Netflix上架播出。