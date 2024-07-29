ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《她的日與夜》變恐怖片！15集預告「女屍遭挖出」她生死不明

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戲劇《她的日與夜》由鄭恩地、李姃垠、崔振赫主演，戲劇即將邁入結尾，隨著兇手浮出水面，竟是隱藏在主角群身邊的人，她的動機、目的也將在接下來的15集交代清楚，最新預告出現衝擊性發展，女主角鄭恩地遭到兇手攻擊生死不明，與此同時，警方再度挖出一具屍體，手上戴著戒指被判定為女性，觀眾直呼太刺激，「完全變驚悚恐怖片了」、「怎麼停在這裡」、「等不了1個禮拜了」。

▲▼《她的7日與夜》兇手出爐，鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《她的日與夜》兇手出爐，竟是待在男女主角身邊的實習生。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼雷／《她k27日與夜》15集預告反轉！謎樣女屍遭挖出　鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）2

[廣告]請繼續往下閱讀...

《她的日與夜》題材主打奇幻浪漫喜劇，靠著鄭恩地、李姃垠活力十足的演技，獲得觀眾喜愛，然而，戲劇一直以來都隱藏的殺人案件，女主角「李微進」阿姨20年前離奇失蹤，男主角桂志雄媽媽遭殺害，案件追了20年沒著落，隨著戲劇接近尾聲，才慢慢水落石出。

▲▼雷／《她日與夜》15集預告反轉！謎樣女屍遭挖出　鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼鄭恩地遭偷襲倒下。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼鄭恩地遭偷襲倒下。（圖／翻攝自JTBC）

李微進為了救爸爸，獨自赴約與兇手孔恩心見面，最後被對方偷襲倒下，她雖然中間甦醒逃到山上，但兇手緊追不捨，唱著躲貓貓的童謠「躲好一點，我看到妳的頭髮囉」，歌聲令人毛骨悚然。

▲▼雷／《她日與夜》15集預告反轉！謎樣女屍遭挖出　鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《她的日與夜》15集預告挖出謎樣女屍，鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼雷／《她日與夜》15集預告挖出謎樣女屍，鄭恩地生死不明。（圖／翻攝自JTBC）

預告片裡，崔振赫看到倒在草地上的李微進，他的表情哀傷不已，女方生死不明；不僅如此，警方再度挖出一具女屍，手上戴著戒指被判定為女性，疑似為消失已久的林順阿姨。謎團一個個揭曉，也讓觀眾捧著心臟直呼「太刺激了」、「不會就讓李微進這樣死掉了吧」、「救救微進」，戲劇即將於下週迎來完結篇，現於Netflix上架播出。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2學生打掃嗨跳八家將！　正妹老師抬頭瞪秒變乖

推薦閱讀

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？　「已經道歉，到底誰在無限上綱」

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？　「已經道歉，到底誰在無限上綱」

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！聽坤達唱〈放手〉…真實反應全被拍

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！聽坤達唱〈放手〉…真實反應全被拍

韓人氣通告咖醫生鬧出人命！患者住院17天「四肢遭捆綁」暴斃身亡

韓人氣通告咖醫生鬧出人命！患者住院17天「四肢遭捆綁」暴斃身亡

Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

郭書瑤爆愛碎嘴遭封殺「一早憂鬱發聲了」！　經紀人：長期拍攝有壓力

郭書瑤爆愛碎嘴遭封殺「一早憂鬱發聲了」！　經紀人：長期拍攝有壓力

他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了

Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了

雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉

雷／《她的日與夜》劇名藏玄機！犯人竟是她？　13集結尾震撼反轉

郭書瑤遭爆封殺！拍戲抱怨「當眾蓋劇本」　TVBS回應了

郭書瑤遭爆封殺！拍戲抱怨「當眾蓋劇本」　TVBS回應了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺！「當眾蓋劇本抱怨」工作人員列4缺點

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？　「已經道歉，到底誰在無限上綱」

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！聽坤達唱〈放手〉…真實反應全被拍

韓人氣通告咖醫生鬧出人命！患者住院17天「四肢遭捆綁」暴斃身亡

Energy演唱會「坤達cue台下辣妹跳三振舞」　鏡頭一拍 ...竟是丫頭！

前女團團長許寀菁被養父性侵9年！求救母遭疑「是妳勾引他」一度輕生

郭書瑤爆愛碎嘴遭封殺「一早憂鬱發聲了」！　經紀人：長期拍攝有壓力

他家中淹水淡定彈琴畫面瘋傳　真實身分竟是「資深綠葉演員」

Energy開唱場面失控！　坤達說話頻被打斷...不忍：我不是很想講了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

她的日與夜, 鄭恩地, 李姃垠, 崔振赫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿弟唱功超穩！Mei「懷疑是不是假唱」　超甜內幕曝網閃瞎
  2. 恐龍的皮代表台灣開唱！　合體泰國激帥男星
  3. 泫雅圓潤身材遭拍！開唱「跳舞不像以前大力」遭傳懷孕　公司回應
  4. 10歲女兒google她MV！　曾愷玹「在家是丑角」女神形象超反差
  5. 陶晶瑩朝聖張惠妹演唱會「遭丟東西」！　還原過程笑了：原來是誤會
  6. 北影編劇「楊勇緯變楊緯」惹議！　時隔2天道歉了：很不妥、非常瞎
  7. SEVENTEEN遇「飛機故障」緊急取消簽售！　Hoshi暖發文安慰粉絲
  8. 家屬要求2天要幫病人洗一次頭！　美女護理師爆急診室心酸：親手挖糞石
  9. 為了梁文音…張清芳「說真話不怕得罪人」　她一聽嚇傻：我要瘋掉了！
  10. 霍建華親女兒「略過她」！林心如笑：我家沒那麼偶像劇

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366