大元發問鼓鼓「我今天漂亮嗎」！下秒傳出AI擬聲　私下真實互動曝

記者高語璠／綜合報導

女星大元（林艾璇）與鼓鼓（呂思緯）交往超過11年，今年3月答應求婚，喜訊公布後獲得許多祝福。愛情長跑的他們，感情依舊維持甜蜜，28日分享了小倆口私下的互動，只見她問對方「我今天漂亮嗎」，男友有趣的回答方式，讓網友們笑翻。

▲大元與鼓鼓交往超過11年，今年3月答應求婚。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元為了能美美的出席電影《愛的噩夢》活動，請了妝髮師來做造型，過肩的長髮抓取幾撮編成小辮子，簡單卻不失時尚感，而臉上更是畫了精緻的妝容，使用睫毛膏讓睫毛變得又濃又翹，同時在眼皮處加上閃亮亮的眼影，整體看起來更凸顯水汪汪的大眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大元問鼓鼓「我今天漂亮嗎」。（圖／翻攝自Threads／dayuanlin）

隨後，大元帶著美麗的妝容回到家，向一旁的鼓鼓發問「思緯，我今天漂亮嗎」，過了幾秒，鏡頭外傳出AI聲音回答「漂亮」，對方搞笑的舉動讓她忍不住笑了出來。事後，她將這段畫面發到社群，在文中寫下「反正他是不會主動誇獎我的，你看看～連稱讚都要用AI回應」，一來一往的超甜互動，閃瞎眾人眼睛。

▼大元、鼓鼓私下超甜互動。（影片／取自Threads／dayuanlin，如遭刪除請見諒）